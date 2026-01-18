伊野尾慧と松本穂香が初共演でW主演の『50分間の恋人』（ABCテレビ・テレビ朝日系列 毎週日曜よる10時15分放送）は、AIだけが親友の変わり者イケメン×仕事に夢中な堅実女子というチグハグな二人のズレきゅんラブコメディ。

ゲームソフト制作会社に勤務する菜帆（松本）は、恋愛は二の次で仕事一筋な堅実女子。そんな菜帆はある日、ひょんなことがきっかけでAIだけが親友という変わり者イケメンの晴流（伊野尾）と“お弁当を30回つくる”という契約を結ぶことになる。お昼休み50分間を共に過ごすうちに距離が縮まる二人だが、いがみ合っているライバル会社に勤めていることが発覚し、突如隠さなければならない秘密の関係に？！晴流のズレた言動に振り回されつつも彼の優しさ真っすぐさに菜帆は次第に惹かれていく。

©ABCテレビ・ストームレーベルズ

――ドラマ『50分間の恋人』で演じられるご自身の役の印象は？

伊野尾：最初台本を読んだとき、初めてというくらい「このセリフを自分に言えるのかな」って思うことは結構ありました。晴流というキャラクターは、盆栽を常に持ち歩いていたりする変わり者なんです。1話で美味しさを表現するのに「ボーノ」って言葉を使うのですが、

テレビのバラエティーなどの世界で言ったら意外と通ずるものはあるのかもしれないですが、ドラマの世界なので、どういうふうに言ったらいいだろうって現場に入るまではすごく不安でした。でも、演じてみたら衣装さんやメイクさん、そして共演者の方々がいらっしゃるので、みなさんに支えられながら、キャラクターが構築されていってるという感じがします。

松本：菜帆は、食べることやお仕事など生活するうえで基本的なことをとても大事にしている女性です。お弁当を食べるときは公園で1人でゆっくり味わいながら食べたりするので、心を大事にしているところが菜帆の魅力だなと思います。菜帆の家庭は家族みんな仲良しなのですが、甘海さんはまたちょっと違う家庭で…、そういうところにも菜帆は色々と想像力を巡らせて寄り添う優しさを持った女性ですね。

©ABCテレビ・ストームレーベルズ

――役作りはどうやって？

伊野尾：僕が演じている甘海晴流はかなり個性的なセリフが結構あるので「こういう感じで言ったらどうかな？」と、松本さんに温度感を確認するために相談したりしています。コミュニケーションを取りながら一緒に頑張ってるなという感じがしますね！

松本：お互いですよね。「このセリフの言い回し、何かちょっと違和感あるんですけど、どう思いますか？」っていうのを、伊野尾さんや監督、助監督に投げてみて、その日その日で、

ちょっとずつ変えたりして、より良いものにできたらいいなという気持ちで毎日やっています。

©ABCテレビ・ストームレーベルズ

――伊野尾さんが演じるからこそ光る晴流の魅力、松本さんが演じるからこその菜帆の魅力を、一番近くで見ているお互いの目線から教えてください。

伊野尾：コメディなのでかなりファンタジーな部分が出てくるんです。そこを松本さんはコメディとして振り切ってやることももちろんできると思うのですが、1人のリアルな女性としてちゃんと想像して菜帆を演じられているので、コメディだけど「本当にもしかしたらこんなことあるんじゃないかな」というそのリアルな部分をすごく担ってくれているなと。ちゃんと自分で細かく考えて、言葉一つ一つもちゃんと悩んだりして演じられているところが本当に素晴らしいなと思って、近くで見ていて勉強になります。

松本：恐縮です、ありがとうございます（笑）。伊野尾さんは、すごく端正なお顔立ちをされているので、何を考えているかわからない、つかみどころのないこの晴流という人が、伊野尾さんが演じられることによって、より惹き付けられる魅力的なキャラクターになっていると思います。

伊野尾：お父さんとお母さんに感謝ですね（笑）。

――『50分間の恋人』では、お弁当がたくさん登場しますね。

伊野尾：普段、現場で手作りのお弁当を食べる機会なんて全くないのですが、今回撮影現場にお料理を作ってくださる先生がいらっしゃって、先生の手料理のお弁当が本当に美味しいんです。撮影で、もちろん役を通してお弁当を食べてはいるのですが、本当にちょっと泣きそうになるぐらい手作りのお弁当の温かさに感動しています。

松本：学生時代、当たり前と感じていたけど、お弁当って、こんなにも毎日作るのが大変で、愛情のこもった大切なものだったんだなと改めて思いますね。

©ABCテレビ・ストームレーベルズ

――『50分間の恋人』に登場するお弁当のおかずで特に美味しかったのは？

松本：ポークチャップです！

伊野尾：ポークチャップ美味しかったですねぇ！他にも印象的だったのは、一話の冒頭で食べる唐揚げと卵焼きですね。

松本:ドラマ後半になってくるとお互いお弁当を作り合うシーンがあるのですが甘海さんが作ってくれたガッツリ男飯弁当の「いいお肉使いました！」みたいなおかずもとても美味しかったです。

伊野尾：実は撮影終わった後も、すぐ帰らずに、残っていただいています（笑）。

松本：必死になって食べてますよね（笑）。

（後編へ続く）

１月１８日（日）にスタートするドラマ『50分間の恋人』は、ABCテレビ・テレビ朝日系列で毎週日曜よる10時15分放送。放送終了後、TVerで見逃し配信。