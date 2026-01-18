[Alexandros]、新宿・歌舞伎町で“野外ライブ”「今年1発目のライブなんですけど、路上ライブをやろうかなと」
ロックバンドの[Alexandros]が18日、東京新宿歌舞伎町・シネシティで行われた映画『機動戦士ガンダム 閃光のハサウェイ キルケ―の魔女』（1月30日公開）公開直前記念閃光の“センコウ“決起集会に登壇。生ライブを行い、会場に集まったガンダムファンを熱狂させた。
【写真】公開直前記念閃光の“センコウ“決起集会の様子
2021年6月に、ハードでリアリスティックな戦闘演出と、キャラクターたちの繊細な会話劇・心理描写が話題を呼んだ映画『機動戦士ガンダム 閃光のハサウェイ』第1章が劇場公開。この第1章の主題歌「閃光」を手掛け、最新作『キルケ―の魔女』ではボーカルの川上洋平が挿入歌「ENDROLL」に参加するなど、同シリーズと縁のある[Alexandros]。
イベント開始直前に登場が発表され、文字通り“ゲリラ”的にイベント中盤に登場した[Alexandros]は、登場から「Girl A」「超える」の2曲を披露。寒空の下会場に集まったガンダムファンたちが「フォィ！フォイ！」と熱狂するほど熱いパフォーマンスを披露した。
合間のMCでは、川上が「閃光のハサウェイ、続編も決まりまして、改めまして本当におめでとうございます」とお祝いの言葉。「我々、閃光のハサウェイ1作目、主題歌をね担当させていただきまして、あらゆるところでバズりまして（笑）。たくさんの人に聴いていただきました。ありがとうございます、うれしいです」と素直な感情を示した。
続けて「我々[Alexandros]、昨年デビュー15周年を迎えまして、今年16周年ということで、1年目のような感覚で、新人のような気持ちでやっていこうかなと思っております。だから今年1発目のライブなんですけど、路上ライブをやろうかなと思いました」とこのステージに立った理由を告白した。そして、川上はイヤモニを外し、観客の歓声を自身の耳で感じながら、観客とコール＆レスポンス。その流れで、ファンになじみ深い「閃光」を披露し、会場を大いに盛り上げた。
その後イベントの最後に登壇した[Alexandros]を代表して川上が「引き続き、（「閃光のハサウェイの）続編、我々自身が楽しみにしておりますので、ぜひ劇場で見ていただければと思います」とアピールした。
なお、このイベントには、主人公のハサウェイ・ノアを演じた声優の小野賢章、謎の少女・ギギ・アンダルシア役の声優の上田麗奈、お笑いコンビ・令和ロマンの松井ケムリも登壇した。
