現在放送中のNHK大河ドラマ『豊臣兄弟！』より、直役を務める白石聖のコメントが公開された。

参考：髙嶋政伸が秀長から武田信玄へ 『豊臣兄弟！』鶴見辰吾、トータス松本、迫田孝也ら出演決定

本作は、豊臣秀吉の弟・豊臣秀長の波乱万丈の生涯を描いた物語。主人公・木下小一郎（豊臣秀長）を仲野太賀、秀吉（木下藤吉郎）を池松壮亮が演じ、脚本を『半沢直樹』（TBS系）、『おちょやん』（NHK総合）などの八津弘幸が担当する。

白石が演じるのは、小一郎の幼なじみ・直。本作のオリジナルキャラクターである直について、白石は「男勝りな性格」としつつ、「あの時代には直のように、大切な人の帰りをただ待つことしかできない、そんな女性がたくさんいたんじゃないでしょうか。小一郎（仲野太賀）のそばにも、きっと直のような人がいたと想像しています」と役柄への思いを語る。

幼なじみの小一郎については、「この人と一緒にいたら平和な世の中が本当に訪れるのでは、と希望を感じさせてくれます」とコメント。「生まれ故郷を出て、小一郎についていくことは、直の人生にとって大きな賭け」だとしながらも、仲野演じる小一郎の「はつらつとした笑顔」に信頼を寄せ、「ついていきたいと感じられました」と撮影を通じて感じた思いを明かした。

また、ドラマ全体の魅力について「ユーモアのある脚本で、特に小気味いいセリフの展開が好きです」と語り、主演の仲野と兄役の池松についても「想像以上の熱量に引っ張っていただいている感覚があります。作品とまっすぐ向き合われている姿勢はすごく尊敬しますし、お二人のすてきな関係性は現場にも良い影響を与えていると思います」と称賛した。

白石聖（直役）コメント●直について直は男勝りな性格なので、表情や会話のテンポ感などで彼女の強さを表現できたらいいなと思いながら演じています。第1回で野盗に襲われたとき、直は思いっきり野盗にビンタをします（笑）。危機的な状況のなかでも「いやなものはいや」という意思を行動で表せる、直の強さが特に出たシーンでした。そんな彼女のたくましさはうらやましくもあります。浜辺美波さん演じる寧々とも通ずる部分だと思いますが、寧々さんの方が、直より素直ですかね。直はどうしても強がってしまうところがあるので（笑）。直は『豊臣兄弟！』オリジナルのキャラクターですが、あの時代には直のように、大切な人の帰りをただ待つことしかできない、そんな女性がたくさんいたんじゃないでしょうか。小一郎（仲野太賀）のそばにも、きっと直のような人がいたと想像しています。兄弟の物語ですが、直の視点でも楽しんで見てもらえたらうれしいです。

●小一郎について小一郎は平和主義で、争いが起きても両者納得する解決策を編み出すことができるのは、すてきですね。この人と一緒にいたら平和な世の中が本当に訪れるのでは、と希望を感じさせてくれます。生まれ故郷を出て、小一郎についていくことは、直の人生にとって大きな賭け。脚本を読んだとき、なぜ直はその賭けに出られたのか、考えました。でも実際にお芝居をしてみたら、太賀さん演じる小一郎のはつらつとした笑顔が本当に魅力的で。その笑顔を見ているだけで、小一郎のことを信頼できたし、ついていきたいと感じられました。直も小一郎にそんな思いを抱いているのかなと思います。池松（壮亮）さん演じる藤吉郎も人たらしで魅力的ですが、どちらが好きかといわれたら、私も小一郎派です（笑）。

●ドラマの魅力についてそれぞれのキャラクターが魅力的で、おもしろいです。ユーモアのある脚本で、特に小気味いいセリフの展開が好きです。私はそれほど歴史に詳しくないのですが、そんな方にもきっと楽しんで見ていただけるドラマだと思います。また、太賀さんや池松さんと一緒に演じていると、想像以上の熱量に引っ張っていただいている感覚があります。作品とまっすぐ向き合われている姿勢はすごく尊敬しますし、お二人のすてきな関係性は現場にも良い影響を与えていると思います。完成を楽しみにしているシーンが今後もたくさんあります。（文＝リアルサウンド編集部）