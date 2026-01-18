¡ÚSV½÷»Ò·ë²Ì¡ÛPFU¤¬4°ÌÉâ¾å¡ª Ï¢ÇÔ¥¹¥È¥Ã¥×¤ÎA»³·Á¤¬ºÇ²¼°ÌÃ¦½Ð¡ÚÂè13Àá¡Û
¡¡ÂçÆ±À¸Ì¿SV.LEAGUE WOMEN¡ÊSV¥êー¥°½÷»Ò¡ËÂè13Àá¤¬17Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤È18Æü¡ÊÆü¡Ë¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£
¡¡¼ó°Ì¤ò²÷Áö¤¹¤ëNEC¥ì¥Ã¥É¥í¥±¥Ã¥ÄÀîºê¤Ï¥Ûー¥à¤Ç£Ë£Õ£Ò£Ï£Â£Å¥¢¥¯¥¢¥Õ¥§¥¢¥êー¥º¤ÈÂÐÀï¡£GAME1¤Ï¶ì¤·¤ß¤Ê¤¬¤é¤â¥Õ¥ë¥»¥Ã¥È¤ÇµÕÅ¾¾¡Íø¤ò¼ý¤á¤ë¤È¡¢GAME2¤â¥¹¥È¥ìー¥È¤Ç²÷¾¡¤·¡¢2°Ì°Ê²¼¤È¤Îº¹¤ò¹¤²¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡2°Ì¤ÎSAGAµ×¸÷¥¹¥×¥ê¥ó¥°¥¹¤Ï¥¢¥¦¥§ー¤Ç¥¯¥¤¥ó¥·ー¥º´¢Ã«¤ÈÂÐÀï¤·1¾¡1ÇÔ¤È¤¤¤¦·ë²Ì¤Ë¡£3°Ì¤ÎÂçºå¥Þー¥ô¥§¥é¥¹¤Ï¥Ûー¥à¤Ç½çÅö¤Ë²¬»³¥·ー¥¬¥ë¥º¤ò2Ï¢¾¡¤Ç²¼¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡4°Ì¤ËÉâ¾å¤·¤¿¤Î¤Ï¥¢¥¦¥§¥¤¤Ç¥ô¥£¥¯¥È¥êー¥ÊÉ±Ï©¤ËÏ¢¾¡¤·¤¿PFU¥Ö¥ëー¥¥ã¥Ã¥ÄÀÐÀî¤«¤Û¤¯¡£É±Ï©¤Ï5°Ì¤Ë¸åÂà¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢ºë¶Ì¾åÈø¥á¥Ç¥£¥Ã¥¯¥¹¤â¥¢¥¦¥§¥¤¤ÇAstemo¥ê¥ô¥¡ー¥ì°ñ¾ë¤ËÏ¢¾¡¤·6°Ì¤ËÉâ¾å¡£µÕ¤Ë¥¢¥¦¥§¥¤¤Ç¥Ç¥ó¥½ー¥¨¥¢¥êー¥Óー¥º¤ËÏ¢ÇÔ¤òµÊ¤·¤¿·²ÇÏ¥°¥êー¥ó¥¦¥¤¥ó¥°¥¹¤Ï7°Ì¤Ë½ç°Ì¤òÍî¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡8°Ì¥¯¥¤¥ó¥·ー¥º´¢Ã«¡¢9°Ì¥Ç¥ó¥½ー¡¢10°ÌKUROBE¡¢11°ÌAstemo¡¢12°Ì²¬»³¤È¤Ê¤Ã¤¿Ãæ¡¢Åì¥ì¥¢¥íー¥º¼¢²ì¤È¥¢¥é¥ó¥Þー¥ì»³·Á¤ÎÎ¢Å·²¦»³¤Ï¥¢¥¦¥§¥¤¤ÎA»³·Á¤¬2Ï¢¾¡¡£Ï¢ÇÔ¤ò12¤Ç¥¹¥È¥Ã¥×¤¹¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢ºÇ²¼°Ì¤¬Æþ¤ìÂØ¤ï¤Ã¤¿¡£
¡¡¼¡Àï¡¢¥ªー¥ë¥¹¥¿ー¥²ー¥àÁ°ºÇ¸å¤ÎÂè14Àá¤Ç¤Ï24Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤È25Æü¡ÊÆü¡Ë¤ËÂçºåMV vs Åì¥ì¼¢²ì¡¢PFU vs ·²ÇÏ¡¢A»³·Á vs ´¢Ã«¡¢NECÀîºê vs Astemo¡¢É±Ï© vs ºë¶Ì¾åÈø¡¢²¬»³ vs KUROBE¡¢SAGAµ×¸÷ vs ¥Ç¥ó¥½ー¤ÎÁ´7¥«ー¥É¤¬¹Ô¤ï¤ì¤ë¡£
¢£ÂçÆ±À¸Ì¿SV.LEAGUE WOMEN Âè13Àá GAME1·ë²Ì
¥Ç¥ó¥½ー¥¨¥¢¥êー¥Óー¥º 3-1 ·²ÇÏ¥°¥êー¥ó¥¦¥¤¥ó¥°¥¹
¡Ê20-25¡¢25-17¡¢25-20¡¢25-16¡Ë
Astemo¥ê¥ô¥¡ー¥ì°ñ¾ë 2-3 ºë¶Ì¾åÈø¥á¥Ç¥£¥Ã¥¯¥¹
¡Ê28-26¡¢25-18¡¢23-25¡¢28-30¡¢12-15¡Ë
NEC¥ì¥Ã¥É¥í¥±¥Ã¥ÄÀîºê 3-2 £Ë£Õ£Ò£Ï£Â£Å¥¢¥¯¥¢¥Õ¥§¥¢¥êー¥º
¡Ê20-25¡¢25-16¡¢23-25¡¢25-13¡¢15-13¡Ë
¥ô¥£¥¯¥È¥êー¥ÊÉ±Ï© 0-3 PFU¥Ö¥ëー¥¥ã¥Ã¥ÄÀÐÀî¤«¤Û¤¯
¡Ê14-25¡¢22-25¡¢20-25¡Ë
Åì¥ì¥¢¥íー¥º¼¢²ì 0-3 ¥¢¥é¥ó¥Þー¥ì»³·Á
¡Ê22-25¡¢19-25¡¢22-25¡Ë
Âçºå¥Þー¥ô¥§¥é¥¹ 3-0 ²¬»³¥·ー¥¬¥ë¥º¤¯
¡Ê25-21¡¢25-21¡¢25-20¡Ë
¥¯¥¤¥ó¥·ー¥º´¢Ã« 2-3 SAGAµ×¸÷¥¹¥×¥ê¥ó¥°¥¹
¡Ê18-25¡¢23-25¡¢25-22¡¢25-21¡¢12-15¡Ë
¢£ÂçÆ±À¸Ì¿SV.LEAGUE WOMEN Âè13Àá GAME2·ë²Ì
¥Ç¥ó¥½ー¥¨¥¢¥êー¥Óー¥º 3-0 ·²ÇÏ¥°¥êー¥ó¥¦¥¤¥ó¥°¥¹
¡Ê25-22¡¢25-23¡¢25-21¡Ë
Astemo¥ê¥ô¥¡ー¥ì°ñ¾ë 0-3 ºë¶Ì¾åÈø¥á¥Ç¥£¥Ã¥¯¥¹
¡Ê24-26¡¢17-25¡¢19-25¡Ë
NEC¥ì¥Ã¥É¥í¥±¥Ã¥ÄÀîºê 3-0 £Ë£Õ£Ò£Ï£Â£Å¥¢¥¯¥¢¥Õ¥§¥¢¥êー¥º
¡Ê25-19¡¢25-13¡¢25-21¡Ë
¥ô¥£¥¯¥È¥êー¥ÊÉ±Ï© 3-0 PFU¥Ö¥ëー¥¥ã¥Ã¥ÄÀÐÀî¤«¤Û¤¯
¡Ê18-25¡¢15-25¡¢26-24¡¢16-25¡Ë
Åì¥ì¥¢¥íー¥º¼¢²ì 1-3 ¥¢¥é¥ó¥Þー¥ì»³·Á
¡Ê20-25¡¢25-17¡¢20-25¡¢28-30¡Ë
Âçºå¥Þー¥ô¥§¥é¥¹ 3-1 ²¬»³¥·ー¥¬¥ë¥º¤¯
¡Ê19-25¡¢25-22¡¢25-12¡¢25-22¡Ë
¥¯¥¤¥ó¥·ー¥º´¢Ã« 3-0 SAGAµ×¸÷¥¹¥×¥ê¥ó¥°¥¹
¡Ê25-22¡¢31-29¡¢25-18¡Ë