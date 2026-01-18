グラビアアイドルが、イメージDVDや写真集などを発売した際に行なうリリースイベント。毎月多くのイベントが開催されており、週末ともなると1日に何人ものグラドルが行なっている。

そんなイベントに長年通い続けているアイドルウォッチャーの北川昌弘氏が、リリースイベントの中でも印象深かった女のコを毎週ひとり厳選して紹介！ 今回はイメージDVDデビューを果たしたアイドル・愛染ねねさんのイベントの模様をお届けします！

☆まさに"悪魔的に可愛い"アイドルがイメージDVDデビュー！



1stDVD『Sweet Story』(エスデジタル)イベント@ソフマップAKIBAアミューズメント館（2025年12月27日）





●愛染ねね（あいぞめ・ねね）

2006年8月11日生まれ 大阪府出身 T157cm

フレッシュで、可憐キュートさが半端ないです。「あくきゅ〜」というライブアイドルの水色担当とのことですが、コンセプトが"小悪魔キュート"とのことで、まさに見事な存在なのでは。

とにかくイメージDVDに挑戦していただいて、ありがたい。しかも取材時にも水着姿を披露してくれて、感謝であります。

――ファーストですが、出来上がった感想は？

愛染 海が初めてで、慣れない撮影だったんですけど、意外と完成形を見てみたら、うまくいっていたんじゃないかなぁと思ってます。

――いつぐらいにどちらで撮影しましたか？

愛染 10月の頭に、千葉で撮影しました。

――作品のコンセプトとか、ストーリーとか、役柄を教えてください。

愛染 コンセプトは、先輩と合宿に行っていて、先輩に恋をするけど、私はアイドルだからバレちゃいけない、みたいなストーリーになってます。

――サークルの合宿ですか？

愛染 部活の合宿かな。

――ご本人的に気に入っているところとか、オススメのところをいくつか紹介してください。

愛染 朝ベッドのシーンが、普段は見れないランジェリー姿のビジュアルなので、DVDでいっぱい見ていただけたらなと思います。

――ほかはどうですか？

愛染 私は普段、洋服はミニ丈のスカートしか穿かないので、ロング丈のワンピースは初めてで、すごく新鮮だと思います。

――白いヤツですね。

愛染 はい。

――水着での見どころポイントはどこでしょう？

愛染 水着は黄色い三角ビキニが気に入ってます。パキっとした色の服とか水着は自分では選ばないので、ちょっと新鮮だし、レアかなって思います。

――自己採点は何点ですか？

愛染 100点です、ハイ。

――愛染サンがグラビア活動をはじめたきっかけは？

愛染 元々、グラビア活動とかにはあまり興味がなかったんですけど「TGIF（TOKYO GRAVURE IDOL FESTINAL）に出てみませんか」って事務所の方から声をかけていただいて、アイドルとしての知名度を上げるために挑戦してみようかなと思ったのがきっかけです。

――それは今年（2025年）ですか？

愛染 はい。春のTGIFです。

――実際にやってみて、アイドルとの違いは感じますか？

愛染 うーん、やっぱり全然ファンの層とかも違くって、グラビアでファンになってくれた方たちは、ライブに来る方と全然違う感じです。

グラビアだけのファンの方もいるし、ライブだけのファンの方もいるし、こういうイベントでしか会えない人もいて、ちょっと新鮮でした。

――では、ライブアイドルの「あくきゅ〜」の方も紹介してください。（2025年）2月に立ち上がったグループで、水色担当なんですよね。

愛染 グループのコンセプトは名前の通りなんですけど、"小悪魔可愛い"みたいな感じで、悪魔の"悪"とキュートの"キュー"で"あくきゅ〜"です。

――実際の愛染サンはどんなキャラですか？

愛染 "陰キャ"です。

――えっ。

愛染 実際はちょっと"陰キャ"で、特典会とかだとむっちゃ話すんですけど、普段はおとなしめです（笑）。

――2026年はどんな年にしましょうか？

愛染 2026年はグループとしてどこかに遠征に行きたいです。一番は、地元の大阪でライブをしたいです。

――好きなアイドルや目標にしているアイドルはいますか？

愛染 「Onephony」というグループの田島櫻子チャンが憧れです。

――アイドルになるきっかけも教えてください。

愛染 アイドルが好きだったのと、元々ダンサーになりたくて芸能のスクールに通ってて、周りの友達や学校の先生とかからも「アイドルやってみなよ」って勧められたのもあってやりました。

――ご自分でオーディションとかを受けたんですか？

愛染 はい、オーディション受けて。

――趣味と特技を教えてください。

愛染 趣味は食べることで、特技はダンスと踊りです。

――特に好きな料理は？

愛染 ママが作ったハンバーグが好きです。

――お知らせできる情報があれば。

愛染 2月8日（日）に（「あくきゅ〜」の）1周年ライブが渋谷のDAIAであります。一般チケットが発売中なので、たくさん来て欲しいなあって思ってます。

――グラビアは今後も頑張っていく方向ですか？

愛染 頑張りたいです。

――グラビアでの今後の目標はありますか？

愛染 グラビアでの目標は、フォロワーをインスタもXもそれぞれ2万人いきたいです。

まさに悪魔的に可愛いです。あざとかわいいの、陰キャなのか、よくわからないのがなんとも小悪魔的で素敵です。

グラビアに関しても一応、前向きでありがたい。基本はライブアイドルで、まずは知名度を上げるための活動のようですが、正しいと思います。このコンセプトでこの可愛さなら、あとは認知されるだけだと思うので。

取材・文・撮影／北川昌弘