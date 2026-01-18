元野良猫の『ささみ』くんはママさんのことが大好きな男の子。いつもはパパさんには塩対応な彼が、ついに“パパッ子”宣言を！？Youtubeで4.8万再生を記録するとともに、「本当はパパのこと好きなんだな」「こんなツンデレされたら、たまらないですね」との声が寄せられています。

【動画：いつもはパパに『塩対応』な元野良猫→ママが不在になると…想像もできなかった『態度の豹変っぷり』】

パパさんとニャンズのお留守番記録

元野良猫ボーイズ・キジ白猫『ささみ』くん、白黒ハチワレ猫『ホルン』くんの日常が大好評の人気YouTubeチャンネル『元野良猫のささみとホルン』に投稿されたのは、パパさんとお留守番をするニャンズの動画です。

ママさんが1泊2日のライブ遠征で家を空けたのは2025年12月のこと。ママさんの不在に際し、パパさんはお仕事を休んだうえでニャンズのお世話を引き受けてくれたといいます。普段はパパさんに“塩対応”だというささみくんですが、この間、心境に変化が起きたようで……。

ママさん不在で急接近！“塩対応猫”が見せた変化とは

その朝はママさん出発後に起床したというパパさん。ニャンズ用のお水を交換し、トイレ掃除を手際よく終えたあとは、ニャンズに歯磨き・ブラッシング・首輪の装着を。普段はママさんにお手入れをしてもらっているニャンズは、パパさんのケアにちょっぴり戸惑った様子だったそう。

ささみくんに変化が訪れたのはごはんの時間が迫ったときのこと。自室でゲーム中のパパさんを呼びに行った彼は、なんとそのままパパさんのお膝の上へ。ごはんの催促だけでなく、食後も同様にパパさんのお膝にお邪魔し、くつろぎのひとときを過ごしたといいます。

いつもはママっ子で、パパさんには少々そっけない一面も見られるというささみくん。そんな彼が見せた愛らしい行動に、パパさんの喜びもひとしお。ささみくんの重さとぬくもりに、幸せを実感されたことでしょう。

それでもやっぱりママが好き！

パパさんに甘えて過ごしたその翌日、ささみくんにさらなる変化が。大きな声でママさんを呼び、お家の中を巡回したそう。ママさんが未だ不在であると知った彼は、その後、窓辺でお昼寝を。むすりとした表情で目を閉じた彼は、まるで「ぼくはパパっ子になる」と言っているかのようだったそう。

動画終盤にはママさんの帰宅シーンも。すぐにママさんのもとへ足を運んだホルンくんとは対照的に、ささみくんはキャットタワーに留まりつづけたといいますが、それもいっときのこと。その後、彼は自らママさんへと歩み寄り、1日ぶりのスキンシップを堪能したとのことです。

お留守番を通じてパパさんとの仲を深めるささみくんの様子を捉えた動画には、「ささみくん、ホルンくん、いい子でお留守番してましたね。ホントは二人ともママと同じ位、パパのことも大好きなんですよね」「ささみちゃん、パパさんの膝の上でゴロゴロ音で甘甘えん坊モードでパパーさんデレデレですね」「パパの膝で喉がゴロゴロのササミくん。パパ至福の時でしたね。ママに塩対応でも、すぐに甘えん坊になっちゃうササミくん、可愛い。ホルンくんの眠そうなところも可愛かったです」との声が寄せられています。

人気YouTubeチャンネル『元野良猫のささみとホルン』では、飼い主さんご夫妻とささみくんの出会いやお迎え当初のホルンくんの様子のほか、2匹の愛らしい日常が公開されています。

