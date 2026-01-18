猫が呼んでいるときに見せるサイン5選

猫が全身を使って飼い主へ呼びかける方法は、猫と飼い主との関係によっても変わりますが、ここでは主に共通しているサインを紹介しましょう。

1.声で呼びかける

猫が飼い主を呼ぶときに、最も分かりやすい手段が鳴き声です。猫は子猫時代に母猫に鳴くことで母乳をもらったり排泄のお世話をしてもらったりしていました。

現在の飼い猫は、人に食事を用意してもらうことで幼児性を残したままオトナになるといわれています。そのため、飼い主に対しても要求を満たしてほしいときには鳴いて要求するのです。

猫が鳴いて呼ぶときは、たいてい「現状の改善」を求めているので、食事やトイレチェックなど基本的なお世話の部分を確認してみましょう。また、愛猫の鳴き声に応えるときには、信頼関係のために声で返事をして、しっかりと聞いていることを教えましょう。

2.前足でちょんちょんと触れる

前足でちょんちょんと触れる行動は、直接的な触感によって飼い主の注意を引こうとする行動です。手を動かすのが上手な猫や要求が強い猫が好んでやる方法です。

椅子に座っているときなどに猫が手で呼んできたら、遊びや食べ物をお願いしているのかもしれません。人が肩をたたく行動に似ていることから、このサインを見逃すことはあまりないかもしれませんが、猫が後ろ側にいた場合に気づかないことも考えられます。

呼ばれたかなと感じたら、名前を呼んで振り返ってみると、踏んでしまうなどの事故防止にもつながります。

3.じっと見つめ続ける

野生時代の猫は単独で生活していたことから、鳴き声によるコミュニケーションは母子の間柄に限定的でした。現在の猫たちも、基本的に成猫同士では頻繁に鳴き交わすことはなく、視覚的なサインを使います。

猫は相手の反応を慎重に観察できる距離を保ちながら、じっと見つめることで飼い主の方から気づいて自分に声をかけることを期待しています。

見つめるだけで呼びかける方法は、自分の要求を強く叶えたいというよりも、飼い主が気づくかどうかのコミュニケーションを楽しんでいる部分が大きいので、猫が見ていることに気づいたら真っ先に近づいてあげるとよいでしょう。

4.ほっぺたをスリスリしてくる

猫の方から近くに寄ってきたのに、そばにあるテーブルの脚などにスリスリしてくるときは、構ってほしい以上にちょっとしたお願いがありそうです。

一般的に猫が顔をこすりつけるのは、ここは自分の場所だというマーキングの意味であるといわれていますが、その行動を見せに来たことに意味があるのです。

たとえば、トイレ掃除をしてほしいとか寝るまで抱っこしてほしいなど、自分の場所を整えてほしいような要望があるのかもしれません。

猫に近づいてみて、ほかの場所に誘導するか観察してみましょう。もし、要望が別の場所なら先に歩いて連れて行ってくれるはずです。

5.進路を遮って横たわる

猫は飼い主に用があるときに、飼い主が通る場所を選んで寝転がります。

飼い主が通るのを見越して横たわり、体をくねらせる、前足を伸ばしてストレッチをするなどの追加行動がある場合は呼びかけのサインです。ただし、その場所の居心地がよく、ずっと寝ていたり、遊んでいたりする場合もあります。

賢い猫は、飼い主の行動を観察していて、物理的に進路を塞ぐ方が確実に飼い主の注意を引けることを学習しているのです。

多くの場合、遊んでほしい、単純に甘えたいなどの欲求があるときによく見られます。時間があれば、おもちゃを使ってしばらく遊んであげましょう。

猫が呼びかけるときに考えられること

猫が飼い主に呼びかけるときには、さまざまな意図が考えられます。猫が飼い主にお願いしたいことには、次のようなものがあります。

お腹がすいた 遊んでほしい 構ってほしい 扉を開けてほしい 移動を手助けしてほしい トイレ掃除をしてほしい 水を替えてほしい、あるいは水がない 暑い寒いなど感覚的な不快を解消したい 不安なことや心配なことがある 体調不良や違和感に気づいてほしい

最も多いのは空腹や遊びたいといった直接的な要求で、鳴き声や接近行動によって注意を引こうとします。また、生活環境であるトイレの汚れ、水の鮮度、室温など、猫が自分で対処できないことは、飼い主にお願いするしかないと訴えていることも少なくありません。

これらの行動は、過去に飼い主の反応があった経験から学習されたもので、猫なりに、飼い主を呼ぶのにはこれが最適だと判断した方法です。そのため、それぞれの猫に呼びかける方法を持っているのが普通です。

まとめ

猫が飼い主を呼ぶサインは、ありきたりな行動のように見えますが、観察しているうちに、それぞれのサインの意味を理解できるようになるでしょう。

また、飼い主の反応によって、猫の方も呼びかける方法を学習していきます。猫は個体差が大きいため、愛猫特有の「呼び方」を見つけることで、いっそう深い信頼関係を築くことができます。

ただし、猫の呼びかけがわかったからといって、すべての要求に即座に応えていると、猫の依存心を強めてしまったり、要求がエスカレートしてしまったりする原因にもなります。呼びかけに返事をしても、緊急でない限り飼い主さんはまず自分の生活を優先するようにしましょう。