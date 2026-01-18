アレ、どこいった？ がなくなるかも！【セリア】バッグに付けられる♡「便利グッズ」

【セリア】ではバッグに取り付けて、必要な時にパッと手間なく取り出せる「便利グッズ」がラインナップ。バッグを中を探さずに済むので、外出時のちょっとしたストレスを解消してくれそうです。今回は身近なアイテムの収納としても役立つ、イチオシの商品をご紹介。かさばりにくいため、小さなバッグで外出する人にもおすすめです。

引き伸ばせるのが魅力の「リール付きクリップ」

裏面がクリップ状になっており、バッグのフチに差し込むだけで取り付け可能なこちら。ナスカンに鍵やICカードホルダーを付けておけば、バッグの中から探す手間が省けそうです。@100kin_magさんによれば「約75cm」引き伸ばせるため、快適に使えそう。シンプルで目立ちにくいところも魅力的です。

太めのストラップが付いた「ワイヤレスイヤホンケースホルダー」

ワイヤレスイヤホンをケースごと収納できるこちら。ストラップをバッグの持ち手などに留めておけば、迷子になるのを防いでくれます。高見えするレザー調素材で、ケースをホルダーに入れたまま充電できるのも高ポイントです。バッグの内側に向けて付けておけば、万が一外れた時も安心かも。

タッチペン入れにもおすすめ！「合皮ペンホルダーフック付き」

通勤用のバッグで役立ちそうなこちらは、ペンホルダー。クリップを引っ掛けた状態だと、より抜け落ちにくくなりそうです。@risa_.pianoさんは「フック付きだからバッグの中でも迷子にならない」とコメント。タッチペンを入れるのもおすすめ。

サッと支払いを済ませたい時に「100円玉コインケース モノクロ」

100円玉が収納できるコインケース。財布の中から探す手間が省けて、支払いも素早く済ませられそう。@ftn_picsレポーターともさんによれば「バッグへの取り付けもボールチェーンで簡単に出来ます」とのこと。コンパクトなサイズ感で、取り付けた際に邪魔になりにくいのも魅力です。

※本文中の画像は投稿主様より掲載許諾をいただいています。

※こちらの記事ではftn_pics、@100kin_mag様、@risa_.piano様のInstagram投稿をご紹介しております。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：S.Hoshino