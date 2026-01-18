おすわりしてぼーっとする子猫…ウトウトして…。可愛い子猫の姿が反響を呼んでいます。話題の動画の再生回数は48万回を超え「カワイイ毛玉だぁ！いい顔してる」「子猫のﾋﾟｹﾞｪｪｪｪって鳴き方ホンマに可愛い」「横になっていいんだよぉぉ…(小声)」といったコメントが集まっています。

【動画：座っていた子猫→『睡魔』に襲われた結果……微笑ましすぎる瞬間】

倒れそう…！

TikTokアカウント「イクラちゃんは猫信者」に投稿されたのは「毛玉」という言葉がぴったりな子猫ちゃんです。子猫のポン太ちゃんは、眠くなってしまい、おすわりしたまま睡魔と戦っていたそうです。ウトウトして体が倒れそうになっても、頑張っておすわりを続けようとする姿が可愛い！

鳴き声が反則級！

正面から撮影していると、顔を少しあげて口元がニコッと笑ったような表情になったポン太ちゃん。そんなポン太ちゃんに飼い主さんが手を近づけると、うれしそうに近寄ってきたのだそう。

頭をなでられてうれしかったのか「ミャーー！」と鳴くポン太ちゃん。少しかすれていて、子猫らしい小さな鳴き声もとても可愛らしいです。飼い主さんが「ずっとなでていたい」とメロメロになってしまうのも、無理はありません。

はしゃぐ姿とのギャップがたまらない

動画では眠そうな姿が可愛いポン太ちゃんでしたが、実は遊ぶのが大好きだそうです。おもちゃで遊ぶのも好きですが、飼い主さんの手にじゃれるのも大好きなのだそう。ただ、子猫の鋭い爪と歯が痛くて、飼い主さんは元気いっぱいのポン太ちゃんが飛びかかってくるのが怖かったそうです。はしゃぐ姿も可愛いポン太ちゃんでした。

投稿には「やっばいなこれ。だめだこりゃ。仕事行けねえや」「別に睡魔我慢する必要ないのに！かわちい」「カッスカスの声精一杯出してて可愛い笑」といったコメントの他、視聴者の皆さんの愛猫自慢も行われていました。

TikTokアカウント「イクラちゃんは猫信者」では、ポン太ちゃんや同居猫ちゃんたちの可愛い姿が投稿されています。

写真・動画提供：TikTokアカウント「イクラちゃんは猫信者」さま

執筆：tonakai

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。