ブルワーズのペラルタに興味

米大リーグのドジャースが、またも大物獲得に乗り出しているようだ。米記者が日本時間18日、ブルワーズのフレディ・ペラルタ投手にドジャースが興味を持っていると伝えた。今オフも積極的な補強を続けており、米ファンからは「もう止めるべき」などの声が上がった。

米紙「ニューヨーク・ポスト」のジョン・ヘイマン記者は、自身のXを更新し、ブルワーズの昨季17勝の最多勝右腕・ペラルタについての最新情報をつづった。

「ブルワーズは2026年の後にフリーエージェントになるエース、フレディ・ペラルタについてのオファーをさばき続けている。かなりの数の興味を持っているチームの中には、ヤンキース、メッツ、ドジャース、ジャイアンツ、そしてブレーブスも入っている。ペラルタの年俸は800万ドルであり、ブルワーズも含めて全球団が支払う余裕があるが、契約延長は小さな市場のチームにとってはより難しい」

ドジャースはこのオフ、メッツからFAになっていたエドウィン・ディアス投手と3年総額6900万ドル（約107億円＝契約当時）で契約。カブスからFAになっていた2023年打点王のカイル・タッカー外野手と4年2億4000万ドル（約380億円＝同）で合意に達したと報じられたばかりだ。

ペラルタまで加われば、さらに付け入る隙がなくなるため、米ファンからは様々な声が上がった。

Xには「ドジャースは問題だ」「ドジャースは一体なにを求めているんだ?!」「ドジャースの野郎め」「トップ層のFA選手とドジャースの名前が結びつくところを見ると、毎回笑わざるをえない」「いや、マジな話、ドジャースってすでにローテに5人いなかったっけ？ ヤマモト、スネル、グラスノー、オオタニ、ササキと？（笑） このチーム大嫌いだ」「ドジャースは5人のエースを持っているのになんで興味持ってるんだ…もう止めるべき」などのコメントが寄せられた。



