女優の田中美久(24)が“みくの日”でもある3月9日に3作目となる最新写真集（タイトル未定、集英社）を発売することが18日までに分かった。2024年9月に発売した2nd写真集から約1年半、ファンには待望の新作となる。



【写真】ぴたっとニット 横からＳ字の美カーブくっきり

撮影はポルトガルのリスボンとシントラで行われた。トラム（路面電車）が行き交う、異国情緒たっぷりの風景。ビーチや湖、由緒あるラグジュアリーなホテルや歴史的な建造物など、さまざまなシチュエーションが、田中の美しさをさらに輝かせている。



先行公開された画像はビーチでの“あふれそう”なショットや、ベッドに横になって大事な部分をあらわにしたショットなど露出度高め。自身のインスタグラムにも画像を掲載した田中は「初めての〇〇〇に挑戦しました 過去一セクシーです笑笑」と照れながらも大胆さを強調した。



発表に添えられたコメントでは「前回の写真集から1年半、『次はいつ?』って期待されていたので、やっと報告することができました」と喜んだ。リスボンには小学生のころから憧れがあったそうで「今回ついに行くことができました!」と感激。「コンセプトは品のある大人の女性。見て『きれいだな』『どんな女性なんだろう』って想像がふくらむような写真集になってると思うので、ぜひたくさん見ていただけたらうれしいです!」とアピールした。



（よろず～ニュース編集部）