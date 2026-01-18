大学入学共通テストは１８日、理科と数学、情報の各教科の試験が行われ、２日間の日程を終えた。

前回から新たに加わった情報の科目「情報Ｉ」について、受験生からは「難化した」との声が上がった。

情報Ｉは２０２２年度から高校で必修となり、国立大は原則、すべての志願者に受験を課している。初めて行われた前回の平均点は６９・２６点（１００点満点）だった。

今回の出題では、プログラミングを活用して文化祭の来訪者の待ち時間を少なくする方法や、クマのぬいぐるみの画像を風景画像に合成する手順を考えさせた。

情報Ｉについて、東京都文京区の東京大で試験を受けた私立高３年生（１８）は「予想していた以上に難しかった。悔しいが、志望の国立大は２次試験の方が配点の比率が大きいので、巻き返したい」と気持ちを切り替えた。都立高３年生（１８）は「過去問が少なく、対策が難しかった。昨年は素直な問題が多い印象だったが、今年は複雑で頭を使う問題が多かった」と話した。

情報Ｉの参考書や問題集などの著書がある小松一智・都立小平高校指導教諭（４７）は前回よりも難しくなったと指摘。「情報技術の仕組みを理解しているかが問われた。時間切れになった受験生もいたのではないか」とみる。

大学入試センターは２１日に平均点の中間集計、２３日に得点調整の有無を発表する。体調不良などで欠席した受験生を対象とした追試験は２４、２５日に実施される。