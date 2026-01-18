トリミングサロンに愛犬を預け、車に戻ってから振り返った飼い主さん。そこで目にした光景が、思いもよらぬ感動を呼んでいます。

話題の投稿は記事執筆時点で38万再生を突破し「愛おしすぎる」「愛ですね」などのコメントが寄せられることとなりました。

【動画：『車についたら振り返ってみて』とトリマーに言われたので、外で窓を見てみたら…泣けてくる光景】

健気すぎるエマちゃん

Instagramアカウント「emaemagram3」に投稿されたのは、トリミングサロンでのある一コマ。登場するのはビションフリーゼの「エマ」ちゃんです。とある日、飼い主さんは愛犬を預けた際、トリマーさんから「車についたら振り返ってみて」と声をかけられたといいます。

サロンの窓越しに見えたのは、トリマーさんに抱っこされながら外をじっと見つめるエマちゃんのお姿。前足を小刻みに動かし、まるで手を振るかのような仕草を続けていたそうです。飼い主さんの姿が見えなくなるまで、その動きは止まらなかったんだとか。

1年が経っても変わらずに

その日をきっかけに、トリミングに送って行くたびに振り返ると、同じ光景が繰り返されていたといいます。春も夏も秋も、エマちゃんは決まって窓辺で、外を見つめながら前足を動かしていたそう。

見送りが済むと、エマちゃんは落ち着いた様子でトリミング室へ向かうんだとか。そんなエマちゃんの気持ちを理解し、この時間に寄り添ってくれるトリマーさんの存在も、安心感につながっているのでしょう。信頼関係が静かに伝わってきて、心がほっこり温かくなります。

見えなくても、きっとそこにいると信じて…

ある日、窓ガラスに雲が映り込み、外からは中の様子がほとんど見えないことがあったといいます。それでも飼い主さんは、エマちゃんがいつも通り見送ってくれているはずだという確信から、変わらず手を振ったんだとか。

帰宅後、画面を拡大して確認すると、雲の奥に浮かび上がった動く白い影。そこには、これまでと同じように前足を動かすエマちゃんの姿があったそうです。それはまさに“雲の妖精”のようで、エマちゃんの一途な想いが静かに胸に響き、多くの人の感動を呼んだのでした。

投稿には「なんか感動で涙が溢れてきた」「雲の妖精さんかわいすぎます♡」「ママへの愛が溢れてる」「心がほっこり満たされました」などのコメントが寄せられています。

Instagramアカウント「emaemagram3」では、エマちゃんとポメラニアンのハルちゃん、それぞれの個性が伝わる日常が紹介されています。可愛らしい姿に癒されたい方は、ぜひチェックしてみてください！

写真・動画提供：Instagramアカウント「emaemagram3」さま

執筆：りほ

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。