ＮＨＫ大河ドラマ「豊臣兄弟！」（日曜・後８時）の第３話が１８日、放送された。寧々役で出演している女優の浜辺美波がこのほどコメントを寄せた。

これまでの大河ドラマでも多くの俳優が寧々を演じてきたが、「自分なりに演じることを心がけている」という。特に今作は気の強い寧々であることから「負けん気からくる芯の強さは彼女の魅力なので、演じる上でも意識している」と説明。これからの変化にも期待しており「どんな感情になっていくのかはまだまだ未知なので、私自身とても楽しみです」とも明かした。

また、後の夫となる池松壮亮演じる藤吉郎にも言及。「なんでも果敢に取り組む姿にワクワクしますし、何かを成し遂げるのではないかと人に期待を抱かせるパワーがある」と行動力に感銘。実際に演じている池松についても「とても明るくて、お芝居で少し失敗をしても、嫌な流れを引きずらずに断ち切ってくれるので、すごく助けられています」とすでに信頼感が築かれているようだ。

主演の仲野太賀は現場の盛り上げ役も担っているようで、浜辺は「長丁場の撮影ですが、集中力を切らさず真摯（しんし）に役と向き合っていらっしゃって。そんなすばらしい方が主演の作品に携わることができてうれしい」と絶賛。「いつも笑顔で現場にいる姿を見ると、私もちゃきっとしないとなと思います」と気を張っている。

視聴者に対してもコメントし「歴史が苦手な方にも『豊臣兄弟！』はハマる作品だと思います」と強調。さらに「家族愛」が一つのテーマになっていると分析し「現代よりも支え合って生きている感覚があります。『家族っていいな』と思える作品にもなっています」と呼びかけた。