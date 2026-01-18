炊飯器をハンドバッグのように持って颯爽と登場。どこかズレているうちの姉。人に恥ずかしいと思われることも、気にしなければ笑いになる!?【著者インタビュー】

炊飯器をハンドバッグのように持って颯爽と登場。どこかズレているうちの姉。人に恥ずかしいと思われることも、気にしなければ笑いになる!?【著者インタビュー】