ÍµÈ¹°¹Ô¡¡£Î£È£Ë¹ÈÇò¤Î²ñ¾ì½ÐÆþ¤ê¤ò·ÙÈ÷°÷¤Ë»ß¤á¤é¤ì¤ë¡Ö»ä¤Ï¤Í¡¢¥·¥ç¥Ã¥¯¤¹¤®¤Æ¡Ä¡×
¡¡¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÍµÈ¹°¹Ô¤¬£±£¸Æü¡¢£Ê£Æ£Î·Ï¥é¥¸¥ª¡Ö£Ó£Õ£Î£Ä£Á£Ù¡¡£Î£É£Ç£È£Ô¡¡£Ä£Ò£Å£Á£Í£Å£Ò¡×¤Ë½Ð±é¡£ºòÇ¯¤Î¡Ö¹ÈÇò²Î¹çÀï¡×¤Çµ¯¤¤¿à¥·¥ç¥Ã¥¯á¤Ê½ÐÍè»ö¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡Àµ·îµÙ¤ß¤ò¤È¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¿¤á¡¢¤³¤ÎÆü¤¬£²£°£²£¶Ç¯°ìÈ¯ÌÜ¤Î½Ð±é¤È¤Ê¤Ã¤¿ÍµÈ¡£¼«Á³¤È¹ÈÇò¤ÎÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡Ö¤¤¤í¤¤¤í¶òÃÔ¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤±¤É¤â¤Í¡Ä¡×¤È½Â¤¤É½¾ð¤À¡£
¡¡¤½¤ÎÍýÍ³¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Öº£²ó¤Ï²ñ¾ì¤È³Ú²°¤¬¤Á¤ç¤Ã¤È°ã¤Ã¤¿¤ê¡¢¤½¤³°ÜÆ°¤·¤Ê¤¤ã¤¤¤±¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ê¡££Î£È£Ë¥Û¡¼¥ë¤È£Î£È£Ë¤Î¥¹¥¿¥¸¥ª¤¬°ã¤¦¤â¤ó¤Ç¤¹¤«¤é¡¢¤½¤³¤¬ÅÏ¤êÏ²¼¤ß¤¿¤¤¤Ê¤Î¤Ç¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤Æ¡¢·ÙÈ÷°÷¤µ¤ó¤¬¤¤¤Æ°ìÈÖ¸·¤·¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¡££Î£È£Ë¥Û¡¼¥ë¤ËÆþ¤ë¤Ë¤Ï¡£ºÇ½ÅÍ×·ÙÈ÷¤·¤Æ¤ë¤ó¤Ç¤¹¡×¤È²óÁÛ¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¤¿¤á¡¢ÍµÈ¤Ï¥Ð¥Ã¥¯¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ç¤Ï¥¿¥¥·¡¼¥É¤ËÆþ¹Ö¾Ú¤ò¤Ö¤é²¼¤²¤¿¾õÂÖ¤Ç°ÜÆ°¤ò¶¯¤¤¤é¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¡£¤â¤Á¤í¤ó¡¢¶¦±é¤Î°½À¥¤Ï¤ë¤«¡¢º£ÅÄÈþºù¤Ï¥É¥ì¥¹»Ñ¤Î¤¿¤áÆþ¹Ö¾Ú¤Ï¤«¤±¤Æ¤ª¤é¤º¡Ö»ä¤Ï½÷Í¥¤Î¤è¤¦¤Ê¥ª¡¼¥é¤¬¤Ê¤¤¤ï¤±¤Ç¤¹¤«¤é¤Í¡¢»ä¤Ï¥¿¥¥·¡¼¥É¤òÃå¤Æ¤Þ¤¹¤±¤É¤â¡¢²«¿§¤¤Æþ¹Ö¾Ú¤ò¤Ö¤é²¼¤²¤Æ¡Ä¡×¤È¥Ö¥Ä¥Ö¥Ä¡£
¡¡¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢²ñ¾ì¤Î£Î£È£Ë¥Û¡¼¥ë¤ËÆþ¤ëºÝ¤Ë¤Ï¡Ö»Ê²ñ¤À¤¾¡×¤È¤¤¤¦´é¤ò¤·¤ÆÆ²¡¹¤ÈÄÌ¤í¤¦¤È¤·¤¿¤½¤¦¤À¤¬¡Ö¤½¤·¤¿¤é¡Ø¤Ï¤¤¡¢¤¹¤¤¤Þ¤»¤ó¡£¤Á¤ç¤Ã¤ÈÂÔ¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£Æþ¹Ö¾Ú¤Ë¼Ì¿¿¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤Þ¤»¤ó¤±¤É¡Ù¡£Æþ¹Ö¾Ú¤Ë¥Þ¥¤¥Ê¥ó¥Ð¡¼¥«¡¼¥É¤È¤«ÌÈµö¾Ú¤È¤«¡Ê´é¼Ì¿¿¤¬É¬Í×¤Ç¡Ë¤½¤³¤Þ¤Ç·ÙÈ÷¤¬¸·½Å¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¡£»ä¤Ï¤µ¤¹¤¬¤ËÆþ¹Ö¾Ú¤ËÌÈµö¾Ú¤Þ¤ÇÆþ¤ì¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤½¤·¤¿¤é¡Ø¤¹¤¤¤Þ¤»¤ó¡£¤É¤Ê¤¿¤Ç¤¹¤«¡©¡Ù¤Ã¤Æ¡×¤È¥Ü¥ä¤¤¤¿¡£
¡¡¤³¤ì¤Ë¤Ï¥¢¥·¥¹¥¿¥ó¥È¤Î¥Ç¥ó¥¸¥ã¥é¥¹¡¦°ÂÅÄÏÂÇî¤â¡Ö±³¤Ç¤·¤ç¡×¤ÈÀä¶ç¡£ÍµÈ¤Ï¡Ö¡Ø¤¹¤¤¤Þ¤»¤ó¡¢¤¦¤Ã¤«¤ê¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤·¤Æ¡£Ìá¤Ã¤ÆÌÈµö¾Ú¤¤¤ì¤ÆÍè¤Þ¤¹¡Ù¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤µ¤¹¤¬¤Ë£Î£È£Ë¤Î¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤µ¤ó¤¬¡Ø»Ê²ñ¤Ç¤¹¡Ù¤Ã¤Æ¡ÊÆþ¤ì¤Æ¤¯¤ì¤¿¡Ë¡×¤È¶ì¾Ð¤·¤¿¡£
¡¡¤É¤¦¤â·ÙÈ÷°÷¤Ï¡ÖÆþ¹Ö¾Ú¤¬°ìÈÖÂç»ö¡×¤Ê¤è¤¦¤Ç¡¢´é¤Ê¤É¤Ï¤è¤¯¸«¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£ÍµÈ¤Ï¡Ö¤½¤ì¤«¤é¥Ñ¥Ã¤È´é¸«¤ë¤ó¤À¤±¤É¡¢¤½¤³¤Ï°ú¤±¤Ê¤¤¤è¤Í¡¢·ÙÈ÷°÷¤µ¤ó¤â¡£¡ØÍµÈ¤«¡Ä¡Ù¤È¤Ï»×¤¦¤±¤É¤â¡¢°ú¤±¤Ê¤¤¤è¤Í¡£¡Ø¤¹¤¤¤Þ¤»¤ó¡¢´é¼Ì¿¿¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤Í¡Ù¡Ø¤¹¤¤¤Þ¤»¤ó¡Ù¤Ã¤Æ¡£»ä¤Ï¤Í¡¢¥·¥ç¥Ã¥¯¤¹¤®¤Æ¡Ä¡×¤È¿°¤ò¤«¤ó¤À¡£