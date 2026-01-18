大河ドラマ「豊臣兄弟！」(NHK)

仲野太賀、池松壮亮が演じる"豊臣兄弟"の熱き下克上をダイナミックに活写する、NHK大河ドラマ第65作「豊臣兄弟！」。1月18日に放送された第3回では、兄弟の最強のライバルとなる徳川家康役の松下洸平が初登場。"戦国三英傑"が揃い踏みし、小栗旬演じる織田信長の名を広く知らしめた"桶狭間の戦い"の前夜が描かれるなど、八津弘幸脚本ならではの抜群のテンポ感と躍動感あふれるストーリー展開が、早くも視聴者の目を強烈に惹きつけている。

そんな血気盛んな戦国武将たちが生々しく描かれていく一方で、熱い注目を集めているのが"戦国ヒロイン"たちの存在だ。中でも、第1回から登場している小一郎(豊臣秀長)の"初恋のひと"である直役の白石聖の繊細な感情表現や、藤吉郎(豊臣秀吉)が慕い、後にその正妻となる寧々役の浜辺美波のフレッシュな演技への評判も上々！それぞれ役へのアプローチや"兄弟像"を語った2人のコメントを紹介したい。

＜直役・白石聖コメント＞

◇直について

「直は男勝りな性格なので、表情や会話のテンポ感などで彼女の強さを表現できたらいいなと思いながら演じています。第1回で野盗に襲われたとき、直は思いっきり野盗にビンタをします(笑)。危機的な状況のなかでも『いやなものはいや』という意思を行動で表せる、直の強さが特に出たシーンでした。そんな彼女のたくましさはうらやましくもあります。浜辺美波さん演じる寧々とも通ずる部分だと思いますが、寧々さんの方が、直より素直ですかね。直はどうしても強がってしまうところがあるので(笑)。

直は『豊臣兄弟！』オリジナルのキャラクターですが、あの時代には直のように、大切な人の帰りをただ待つことしかできない、そんな女性がたくさんいたんじゃないでしょうか。小一郎(仲野太賀)のそばにも、きっと直のような人がいたと想像しています。兄弟の物語ですが、直の視点でも楽しんで見てもらえたらうれしいです」

◇小一郎について

「小一郎は平和主義で、争いが起きても両者納得する解決策を編み出すことができるのは、すてきですね。この人と一緒にいたら平和な世の中が本当に訪れるのでは、と希望を感じさせてくれます。生まれ故郷を出て、小一郎についていくことは、直の人生にとって大きな賭け。脚本を読んだとき、なぜ直はその賭けに出られたのか、考えました。でも実際にお芝居をしてみたら、太賀さん演じる小一郎のはつらつとした笑顔が本当に魅力的で。その笑顔を見ているだけで、小一郎のことを信頼できたし、ついていきたいと感じられました。直も小一郎にそんな思いを抱いているのかなと思います。池松(壮亮)さん演じる藤吉郎も人たらしで魅力的ですが、どちらが好きかといわれたら、私も小一郎派です(笑)」

◇ドラマの魅力について

「それぞれのキャラクターが魅力的で、おもしろいです。ユーモアのある脚本で、特に小気味いいセリフの展開が好きです。私はそれほど歴史に詳しくないのですが、そんな方にもきっと楽しんで見ていただけるドラマだと思います。また、太賀さんや池松さんと一緒に演じていると、想像以上の熱量に引っ張っていただいている感覚があります。作品とまっすぐ向き合われている姿勢はすごく尊敬しますし、お二人のすてきな関係性は現場にも良い影響を与えていると思います。完成を楽しみにしているシーンが今後もたくさんあります」

■寧々役・浜辺美波が語る、"撮影現場"での仲野太賀＆池松壮亮の様子とは？

浜辺美波が溌溂と演じる寧々役にも期待が高まる！

＜寧々役・浜辺美波コメント＞

◇寧々について

「これまで多くの方が寧々を演じられてきましたが、『豊臣兄弟！』の寧々を自分なりに演じることを心がけています。今作の寧々はとても気が強い女性。負けん気からくる芯の強さは彼女の魅力なので、演じる上でも意識しているところです。ただ、その強さの中には幼さもあって。ふだんはつんつんとしていることが多い寧々が、たまにデレるところは、かわいげがあるなと思います(笑)。

寧々をとりまく周囲の変化も楽しみです。セットや衣装もだんだん豪華になっていくでしょうし、今後夫となる藤吉郎(のちの豊臣秀吉／池松壮亮)が天下統一への道を突き進む中で、彼にいろいろ振り回されることも多いと思います。その中で寧々がどんな感情になっていくのかはまだまだ未知なので、私自身とても楽しみです」

◇藤吉郎について

「そばで演じていて、藤吉郎には無限の可能性を感じます。なんでも果敢に取り組む姿にワクワクしますし、何かを成し遂げるのではないかと人に期待を抱かせるパワーがあります。聡明で行動力もある寧々ですが、彼女より藤吉郎の方が何枚もうわてなんだなと感じます。また、演じる池松さんもとても明るくて。お芝居で少し失敗をしても、嫌な流れを引きずらずに断ち切ってくれるので、すごく助けられています」

◇主演の仲野太賀さんについて

「太賀さんはいろんな方とコミュニケーションをとって、現場の士気を常に上げてくださいます。長丁場の撮影ですが、集中力を切らさず真摯に役と向き合っていらっしゃって。そんなすばらしい方が主演の作品に携わることができてうれしいです。策略家である小一郎は、頭も使うし、戦のシーンでは体力も使う大変な役どころですが、いつも笑顔で現場にいる姿を見ると、私もちゃきっとしないとなと思います」

◇ドラマの魅力について

「まず脚本がとても読みやすいんです。小一郎、藤吉郎の会話のテンポが楽しくて、読んでいる段階でワクワクしました。歴史が苦手な方にも『豊臣兄弟！』はハマる作品だと思います。あとはやっぱり『家族愛』です。寧々が寂しい思いを抱えているときにも、彼女のそばには家族がいて。現代よりも支え合って生きている感覚があります。『家族っていいな』と思える作品にもなっています」

