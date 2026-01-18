1月18日、中山競馬場で行われたG3・京成杯（芝2000m）は、戸崎圭太騎乗の2番人気、グリーンエナジーの鮮やかな差し切りが決まり重賞初制覇を飾った。能力の高さを感じさせる勝利で、クラシック戦線へむけて楽しみな存在が現れた。

京成杯、勝利ジョッキーコメント

1着 グリーンエナジー

戸崎圭太騎手

「大事な重賞レースでしっかり勝つ事が出来て良かったです。スタートの出方次第でと思っていました。（馬体が）少し緩い分、ポジション取れなかったのですが、テンションが高い馬なので落ち着かせて走ることは出来ました。終始手応えも良かったですし、道が開けばなという感じでいい形で追い込んでくれました。まだ緩さはあるのですが、1戦ごとにしっかりしてきていますし、ポイントとなるテンションも落ち着いてきているので、力を出し切っているなと思います。クラシック路線で活躍してほしいですし、ここで重賞を勝つことが出来たのでさらに頑張ってほしいなと思います」

レース結果、詳細は下記のとおり。

1月18日、中山競馬場で行われた11R・京成杯（G3・3歳オープン・芝2000m）は、戸崎圭太騎乗の2番人気、グリーンエナジー（牡3・美浦・上原佑紀）が勝利した。クビ差の2着に6番人気のマテンロウゲイル（牡3・栗東・野中賢二）、3着に1番人気のソラネルマン（牡3・美浦・手塚貴久）が入った。勝ちタイムは1:59.3（良）。

2025年度JRA賞発表 MVJは戸崎圭太騎手

京成杯・グリーンエナジーと戸崎圭太騎手

能力の高さを披露

戸崎圭太騎乗の2番人気、グリーンエナジーが重賞初制覇を飾った。道中は後方4番手付近からの競馬で、内々ロスなく進出。やや窮屈な印象の競馬も、勝負どころでは内からスルスルと押し上げていき、直線の入口から外へ。見事な手綱さばきも相まって、坂を駆け上がったところから一瞬のキレを発揮して鮮やかに差し切った。

グリーンエナジー 3戦2勝

（牡3・美浦・上原佑紀）

父：スワーヴリチャード

母：シンバル2

母父：Singspiel

馬主：鈴江崇文

生産者：辻牧場

【全着順】

1着 グリーンエナジー 戸崎圭太

2着 マテンロウゲイル 横山和生

3着 ソラネルマン C.ルメール

4着 タイダルロック 三浦皇成

5着 ステラスペース 武藤雅

6着 エリプティクカーブ 菅原明良

7着 ブラックハヤテ 丹内祐次

8着 アメテュストス 津村明秀

9着 アクセス 北村友一

10着 ジーネキング 斎藤新

11着 ポッドクロス 大久保友雅

12着 ポルフュロゲネトス 横山武史

13着 ショウグンマサムネ 荻野極

14着 パラディオン 西塚洸二

15着 アッカン 池添謙一