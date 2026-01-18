うお座は「やる気が結果に直結」 12星座もっちぃ占い｜1/19〜25

1/19（月）〜25（日）の「ラッキーデー」と「気をつけるべき日」は？ 五十六謀星もっちぃ先生監修、毎日をポジティブに過ごすための「お告げ」を毎週更新している「もっちぃ占い」からお届けします。

💼 牡羊座：21日（水）は「背中をドーンと押してくれる」

牡羊座のあなたは、停滞していた空気が一気に改善して、広い視点で仕事を捉え直すことができそうです。21日（水）は、星があなたの背中をドーンと押してくれる最高の日ですよ☆

19日（月）は、満たされない心の穴を物欲で埋めてしまいたい気持ちが高まりそうな予感です。あとで使った金額に衝撃を受けないように、しっかり考えて使いましょう。

💼 牡牛座：25日（日）は「天下無双の自分に！」

牡牛座のあなたは、思考と行動が完全に一致して、天下無双の自分を感じることができそう。25日（日）は、温めていた企画を完璧に仕上げるチャンスです。

一方で、明日になれば欲しくなくなるようなものを買ってしまいそうな予感。22日（木）は衝動買いの手を止めるために、クレジットカードの利用履歴を見るようにしましょう♪

🤝 双子座：24日（土）は「会話が大きな刺激をもたらす」

双子座のあなたは、退屈だなと思っているとき、人に連絡を取るようにしましょう。誰でもよいです。24日（土）は、人との会話が大きな刺激をもたらしてくれるでしょう。

19日（月）は、理由なく浪費したい願望が舞い込んできそうな星回りです。そこそこ高いけれど資産価値まではいかないようなものを買うときには、気を引き締めましょう。

💼 蟹座：20日（火）は「知性が心を震わせる」

蟹座のあなたは、迷わず全速力で駆け抜けるべきときです。20日（火）は、あなたの知性が人の心を震わせることができるとき。思った通りに伝えることを意識してください。

また、他人の言葉がいろいろと気になりやすいときです。特に23日（金）は敏感になりすぎるリスクがあるので、人と自分の間にしっかり線を引きましょう♪

💰 獅子座：21日（水）は「買い物が幸運を呼ぶ」

獅子座のあなたは、金運が⚪︎。21日（水）は、直感を信じて買い物をすることで幸運をつかめそうな星回りです。大きな買い物は情報よりも気持ちを優先しましょう♪

ですが、人の何気ない言葉に傷つきやすい星回りです。特に23日（金）は、人の言葉の裏側を心配しすぎず、言葉のデッドボールはお互い様と割りきることが重要です☆

💼 乙女座：25日（日）は「来週の戦略をイメージして」

乙女座のあなたは、お仕事に関するロジカルな判断が冴えわたる1週間です。特に25日（日）は、来週以降の戦略を練るのに最適な星が巡ってきます。頭の片隅で軽くイメージしましょう♪

ですが、人間関係では社交辞令に振り回されて嫌な思いをしてしまうかもしれません。特に22日（木）は、人の言葉を信じすぎずに、冷静な対応を心がけてください。

💰 天秤座：24日（土）は「フリマアプリをのぞくと吉」

天秤座のあなたは、金運が◎。24日（土）は、フリマアプリやオークションでよいことがありそうな予感です。ときにはお宝発掘のつもりでのぞいてみるのも◎です。

また、周囲の反応が鈍く感じられることがあるかもしれませんが、それはあなたのお話がつまらないということではありません。特に23日（金）は、みんなが疲れているだけです。

💼 蠍座：20日（火）は「積極的に交流を！」

蠍座のあなたは、お仕事のステージを前に進めてくれる人脈が広がりそうな予感です。20日（火）は、人と交流する機会を積極的に持つようにしてください。

21日（水）はお財布の紐が緩みやすく、なんでもないところで散財してしまいそうな予感です。ノリで買い物をするのは控えめにしましょう。

🤝 射手座：22日（木）は「ヒロインパワーが高まる」

射手座のあなたは、とてつもなく熱い夢を語ることで、人からの応援を引き出すことができる1週間です。22日（木）は、特にヒロインパワーが高まりそうな予感！

23日（金）は、抽選や獲得する席などの事情で悔しい思いをするリスクが高いときです。スピーディーに気持ちを上手に切り替えることがとても重要です。

💼 山羊座：20日（火）は「大きな実りを得る」

山羊座のあなたは、仕事運が⚪︎。20日（火）は、期待以上に大きな実りを得ることができそうな予感です。これから先の人生における大きな収穫につながる、新しいチャレンジができるでしょう☆

同時に、安物買いの銭失いになってしまいやすい星回りです。22日（木）は、価値があると思ったものならば多少高価でも、信頼できるほうを選びましょう。

💼 水瓶座：21日（水）は「自分をアップデートするのに最適」

水瓶座のあなたは、今までの仕事のやり方について何か変えようという気持ちを持つならば、21日（水）が最高の星回りです。自分のやり方をアップデートすることで、よい感じになります。

一方で、無意識のちりつも出費に気づきにくいときです。24日（土）は、外出先を慎重に選ぶようにしましょう。余計な出費の罠がありそう。

💼 魚座：19日（月）は「やる気が結果に変わる」

魚座のあなたは、仕事運が吉。19日（月）は、やる気と情熱が次々と結果に変わっていきます。遠慮する必要はありませんので、ズイズイと前に出て行きましょう♪

25日（日）は、他の人の頑張りばかりが目について、自信を失ってしまうことがあるかもしれません。でも、他人の頑張りに気づけている時点で、最高の運気は近づいています♪

五十六謀星もっちぃ

ごじゅうろくぼうせいもっちぃ 10代の頃から占い一筋に生きる占い師。みんなをハッピーにする占いを研究。人を幸せに出来る占い師養成講座も大人気。メディア出演・好きな食べ物多数。一児のパパ。著書に『はじめよう電話占い師』（同文舘）と『占い大学公式テキスト 五十六謀星もっちぃの西洋占星術講義』（説話社）がある。X