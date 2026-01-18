俳優の仲野太賀（32）が主演を務めるNHK大河ドラマ「豊臣兄弟！」（日曜後8・00）は18日、第3回が放送され、昨年度前期の連続テレビ小説「あんぱん」で柳井兄弟の幼少期を好演した子役・木村優来（9）と平山正剛（7）が出演した。木村は藤吉郎（のちの豊臣秀吉／池松壮亮）、平山は主人公・小一郎（のちの豊臣秀長／仲野太賀）の幼少期役。朝ドラから大河へ“あんぱん兄弟”が豊臣兄弟に。制作統括の松川博敬チーフ・プロデューサー（CP）に異色キャスティングの舞台裏を聞いた。

NHK連続テレビ小説「おちょやん」などの八津弘幸氏がオリジナル脚本を手掛ける大河ドラマ通算65作目。“天下一の補佐役”豊臣秀長を主人公、戦国乱世を舞台に、豊臣兄弟の絆と奇跡の下克上を描く。兄・豊臣秀吉役は俳優の池松壮亮が演じる。

第3回は「決戦前夜」。故郷の中村を後にした小一郎（仲野太賀）藤吉郎（池松壮亮）直（白石聖）の3人は、織田信長（小栗旬）の城下町・清須へ。織田家臣・浅野長勝（宮川一朗太）の元にあいさつに訪れるが、その場で直は長勝の娘・寧々（浜辺美波）の侍女になることが決まる。兄弟の二人三脚の暮らしがスタートし、藤吉郎は小一郎に“ある秘密”の計画を告白。そして、ついに今川義元（大鶴義丹）の大軍が尾張へ進軍を始める…という展開。

“秘計”とは、父・弥右衛門（小林顕作）の仇討ち。回想シーンが盛り込まれ、木村と平山が登場した。

弥右衛門「すまぬ…。おまえの作ってくれた戦守り、敵の首と一緒に横取りされてしもうた…。もう少しで偉くなれたのにのう…」

藤吉郎（木村優来）は病床の父の手を握る。

「あんぱん」は木村が柳井嵩（北村匠海）、平山が柳井千尋（中沢元紀）の幼少期役を演じた。

松川CPは「第3回で小一郎と藤吉郎の幼少時代が描かれることは、昨年1月頃には分かっていましたが、子役のキャスティングはたいてい撮影の直前にオーディションなどで決めるので、『あんぱん』の放送が始まった4月頃には、まだ誰も手をつけていませんでした」と述懐。

「まず私が『あんぱん』で木村優来くんの姿を見て『池松壮亮さんと雰囲気が似ているなあ』と思い、周りのスタッフに相談したところ、皆同じことを感じていたようです。ちなみに池松さんも『似ているとよく言われる』と。兄の藤吉郎を木村くんがやるなら、弟の小一郎は『あんぱん』で弟を演じている平山くんに、というノリで決めました」。秀吉は天文6年、秀長は天文9年生まれ。池松は1990年、仲野は1993年生まれ。嵩役のモデル・やなせたかし氏と弟・柳瀬千尋さんは3学年差。木村と平山は3学年差。偶然が重なった。

木村と平山は「あんぱん」以来の再会。「衣装合わせまで相手が誰なのか聞かされてなかったので、久々の再会に驚いてましたね。現場でもとても仲が良く、和んだ雰囲気で撮影していました。残念ながら小一郎は隣の部屋で寝ているだけで、藤吉郎とお父さんのお芝居のシーンだったので、その仲の良さは生かされませんでしたが…」。父・弥右衛門役の俳優・小林顕作はEテレ「みいつけた！」のオフロスキー役でも知られるが「小林さんの扮装姿がオフロスキーとは別人だったので、おそらく気づいていなかったと思います」と振り返った。

次回は25日、第4回「桶狭間！」が放送される。