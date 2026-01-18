muiceピンクコレクションで春支度♡血色感メイクの限定コスメ

SNS総フォロワー数250万人超えの美容系動画クリエイター・かわにしみきがプロデュースする「muice」から、春気分を高めるピンクコレクションが数量限定で登場します。血色感をさりげなく仕込めるチークやハイライター、下地、アイシャドウまで、春メイクに欠かせない全4アイテムがラインナップ。いつものメイクにほんのりピンクを足すだけで、多幸感あふれる表情に導いてくれます♡

ふんわり血色感チーク&ツヤ



1月28日(水)発売の「ぽわんチーク」は、限定色SP03キャンディピンクが仲間入り。キャンディのように甘いピンクが、肌にのせるとふわっと溶け込み、内側からにじむ血色感を演出します。

全4色展開で、価格は各990円(税込)。

同日発売の「うるみハイライター」限定色SP01ミミピンクは、透明感と多幸感を引き出すピンクニュアンス。全4色展開で各968円(税込)。

頬や目元に重ねれば、春らしいやさしいツヤが完成します。

ハートパーセントのリップペンシルで完成♡限定リップセットが先行発売

肌も目元も春ピンクに更新



2月4日(水)発売の「デイリースキンプライマー」は、限定色ベビぴゅあピンクが登場。くすみを飛ばし、白浮きせず自然にトーンアップしてくれる保湿系下地です。

全2色展開で各1,045円(税込)。

同日発売の「うるみオンアイズ」限定色SP04アモレピンクは、明るいピンクベースにシルバーやピンクラメが輝く華やかな仕上がり。全4色展開で各880円(税込)。

単色でも重ねても使いやすく、デートメイクにもおすすめです♪

春メイクを楽しむ限定カラー



今回のピンクコレクションは、チーク・ハイライト・下地・アイシャドウを組み合わせることで、統一感のある春顔が完成するのが魅力。

ほんのり血色感を足したい日も、しっかり可愛く仕上げたい日も、気分に合わせて調整できます。

muiceらしい使いやすさとトレンド感を両立した限定カラーは、春のメイクボックスにぜひ加えたい存在です。

春を纏うmuice限定ピンク

muiceのピンクコレクションは、甘すぎず大人可愛い春メイクを叶える限定ライン。毎日のメイクに取り入れやすいカラー設計で、血色感もツヤも思いのままに楽しめます。

数量限定発売なので、気になる方は早めのチェックがおすすめ。この春はmuiceのピンクで、やさしく華やぐ自分らしい表情を楽しんでみてください♡