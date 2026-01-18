【ひらがなクイズ】空欄に共通する2文字は何？ 職業からおいしい名産品まで
言葉に共通して入るひらがなを見抜く「ひらがなクイズ・初級編」！
今回は、エンターテインメントやグルメに関わる言葉を集めました。頭の柔軟性が試される問題です！
けい□□
□□えい
□□まあげ
とく□□
ヒント：街の平和を守る組織の名前が含まれています
答えを見る
↓
↓
↓
↓
↓
▼解説
それぞれの言葉に「さつ」を入れると、次のようになります。
・けいさつ（警察）
・さつえい（撮影）
・さつまあげ（薩摩揚げ）
・とくさつ（特撮）
街の安全を守る「警察」や、写真や映画の「撮影」、そして鹿児島の名産として知られる「薩摩揚げ」など、同じ「さつ」でも使われる漢字や意味は多岐にわたります。ヒーローものなどの「特撮」でピンときた人もいたかもしれませんね。
※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです
(文:All About ニュース編集部)
今回は、エンターテインメントやグルメに関わる言葉を集めました。頭の柔軟性が試される問題です！
問題：□に共通するひらがなは？次の言葉に共通して入るひらがなを考えてみましょう。
けい□□
□□えい
□□まあげ
とく□□
ヒント：街の平和を守る組織の名前が含まれています
答えを見る
↓
↓
↓
↓
↓
正解：さつ正解は「さつ」でした。
それぞれの言葉に「さつ」を入れると、次のようになります。
・けいさつ（警察）
・さつえい（撮影）
・さつまあげ（薩摩揚げ）
・とくさつ（特撮）
街の安全を守る「警察」や、写真や映画の「撮影」、そして鹿児島の名産として知られる「薩摩揚げ」など、同じ「さつ」でも使われる漢字や意味は多岐にわたります。ヒーローものなどの「特撮」でピンときた人もいたかもしれませんね。
※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです
(文:All About ニュース編集部)