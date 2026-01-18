ソフトバンクの渡邉陸捕手（25）が18日、正捕手奪取を目標に定めた。昨年自身初の開幕1軍入りを果たすも、出場はわずか24試合。福岡市内で自主トレを公開した8年目は「開幕1軍はもちろん、シーズンを通して（捕手の中で）一番出たい」と海野らとの争いに今年こそ勝つ覚悟だ。

ソフトバンクで長年正捕手を務め、昨年巨人に移籍した甲斐拓也は、26歳になった2018年シーズンで初めて規定打席に到達。正捕手の座を確たるものにした。渡邉も9月で26歳。「若手と言われる年ではない。チームを引っ張る存在になりたい」と勝負の年と捉える。

昨年は小久保裕紀監督から「スローイングが求めているレベルに達していない」と指摘され、6月に2軍落ち。キャッチボールから見直し、ステップの仕方を変え「自分の形になってきている」と手応えをつかんできた。

キャッチングの練習をする渡邉陸

自主トレでは元チームメートの仲田慶介（現西武）と日が暮れるまで打撃練習を行い、仲田が「打球の速さが変わった」と驚くほど打力もつけている。攻守とも進化し、今年はチームの顔に成長する。（大橋昂平）