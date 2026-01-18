トークショーで現役引退の決断について語る三嶋＝１８日、横浜市瀬谷区

ベイスターズ一筋１３年の現役生活にピリオドを打つ決断をした三嶋一輝投手（３５）が１８日、横浜市瀬谷区で引退発表後初のトークショーに出演し、集まったファンに「１３年間、一生懸命野球をし、素晴らしいファンの皆さんに囲まれて、現役生活を全うできた」と感謝を伝えた。

「誰かの思いを背負って、野球をできることは幸せでした。楽しかった」。三嶋は柔和な表情で語った。２０１３年のルーキーイヤーに先発として６勝。１８年からは救援で６０登板し、７勝を挙げた。翌年には自己最多の７１試合に登板し、ブルペンを支えた。

先発で結果が出ない時期もあったが、「クローザーを取ってやる」と決め、２０年からは守護神の座をつかみ活躍。だが２３年シーズンに国指定の難病「胸椎黄色靱帯（じんたい）骨化症」と診断され、手術を受けた。三嶋は「ここからという時に難病を患った」と苦しい日々を振り返った。

２３年に復帰し、ひたすら野球と向き合った。昨季は６試合の登板にとどまり、オフに球団から戦力外通告を受けた。社会人野球や独立リーグからのオファーがあり、現役続行の道も模索したが、「ＮＰＢ（日本野球機構）に戻るために野球をするのか、ただ野球がやりたいのか」と葛藤したと語った。決断の決め手は「ベイスターズの１３年間で終わるのもいいのかな」という思い。年明けに決断し、師と仰ぐ三浦大輔前監督に初めに報告したという。

引退後は解説者のほか、野球教室や病気に苦しむ人たちの慈善活動にも取り組みたいという。「野球に恩返しをして、障害のある人たちのために活動したい。自分しかできないことがあるかも」と見据える。

３月１４日に予定する引退セレモニーでは、何らかの形でマウンドに立つことを明かした背番号１７。「横浜で１３年間、野球をやって終われてよかった。また、いろいろなことに挑戦していきたい」。飽くなき向上心が、これからも多くのファンを勇気づけていく。