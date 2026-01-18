◎あすの全国の天気

北日本と北陸から山陰にかけては天気が下り坂です。午後は北海道で雪、東北で雪や雨、北陸から山陰で雨の範囲が広がるでしょう。関東は晴れ間がありますが、午前を中心に、にわか雨がありそうです。東海と西日本の太平洋側も晴れますが、午後は九州でにわか雨があるでしょう。沖縄は変わりやすい天気となりそうです。

◎あすの予想気温

朝の最低気温は全国的に前日より低い所が多いでしょう。盛岡は前日より6℃も低い-9℃の予想です。札幌は-7℃、仙台は-1℃、東京は4℃、名古屋は2℃、新潟は-1℃、大阪は4℃、福岡は6℃でしょう。

日中の最高気温は関東や東北で前日より低くなりそうです。東京は2℃低い11℃、仙台は3℃低い4℃の予想です。札幌は0℃、名古屋は14℃、新潟は5℃、大阪は14℃、福岡は16℃でしょう。西日本と東海は引き続き3月並みの気温となりそうです。

◎週間予報

・西日本と沖縄

山陰は20日(火)以降、しばらく雪の日が続きそうです。週後半は、近畿北部や九州なども雪の降る所があるでしょう。また、沖縄はこの先、曇りや雨で、天気がぐずつきそうです。そして20日(火)頃からは厳しい寒さが戻ります。広島は22日(木)の最低気温が-1℃の予想です。

・東日本

北陸は20日(火)以降、断続的に雪が強まり、積雪が増えるでしょう。東海の平野部も22日(木)頃は一時的に雪が降るかもしれません。東京はこの先もしばらく晴れますが、21日(水)以降、最高気温が一桁の日が多くなるでしょう。

・北日本

日本海側は雪が続くでしょう。25日(日)頃にかけて、長丁場の大雪となるおそれがあります。停電などへの備えをしておきましょう。太平洋側は晴れる日が多そうです。週半ば以降、青森でも真冬日が続く見込みです。