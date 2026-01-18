◇大相撲初場所8日目（2026年1月18日 両国国技館）

西前頭11枚目の錦富士（29＝伊勢ケ浜部屋）は東前頭16枚目の朝乃山（31＝高砂部屋）を寄り倒し、5勝3敗とした。5勝目を挙げたことで今場所の残り7日間、全敗しても幕内残留を有力とした。

後の大関・一ノ矢藤太郎が新入幕した1883年（明16）夏場所以来142年幕内力士が途絶えたことのない相撲どころ、青森県の伝統。その更新へまた前進し、「気にしてはなかったけれど良かった」と笑顔を見せた。「まだ三役になったことがない。一から体作りをしてきた」。記録のさらなる更新と共に、2023年夏場所での自己最高位・西前頭3枚目の更新へ意欲を見せた。

朝乃山は、錦富士が2年で中退後、角界入りした近大の先輩。十両では昨年秋場所で初対戦し、上手投げで破ったが幕内の土俵では初勝利だった。

「ムチャクチャ強い先輩。だから緊張せずにいけた」

この日はその近大の元監督・伊東勝人さんの命日でもあった。20年、55歳の若さで急逝した。「（近大を）やめてからも声を掛けてもらえた。お世話になった」と感謝の言葉も口にした。