¡Ú¥«¡¼¥ê¥ó¥°¡Û¥í¥³¤ËÂ³¤±¡ª¡¡¥Õ¥©¥ë¥Æ¥£¥¦¥¹¤¬½÷»ÒÆüËÜÀª£³Âç²ñÏ¢Â³¥á¥À¥ë¤Ë°ÕÍß¡Ö¼«Ê¬¤¿¤Á¤â¡×
¡¡¥«¡¼¥ê¥ó¥°½÷»ÒÆüËÜÂåÉ½¤Î¥Õ¥©¥ë¥Æ¥£¥¦¥¹¤Ç¥¹¥¥Ã¥×¤òÃ´¤¦µÈÂ¼¼ÓÌé¹á¤¬¡¢¼þ°Ï¤Ë´¶¼Õ¤Î»×¤¤¤òÅÁ¤¨¤¿¡£
¡¡£²£°£²£°Ç¯£µ·î¤Ë·ëº§¤·¤¿µÈÂ¼¤Ï¡¢£²£³Ç¯£±£²·î¤ËÂè£±»Ò¤ò½Ð»º¡£¸½ºß¤Ï°é»ù¤ÈÎ¾Î©¤·¤Ê¤¬¤é¶¥µ»¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¡££±£¸Æü¤Ë¤ÏÀéÍÕ¸©Æâ¤Ç¼èºà¤Ë±þ¤¸¡Ö»ä¤Ï£²Ç¯Á°¤Ë½Ð»º¤ò·Ð¸³¤·¤Æ¡¢¤½¤³¤«¤éÉüµ¢¤ò¤·¤¿¡£¤³¤³¤Þ¤Ç¤Î£²Ç¯´Ö¤Ï²ÈÂ²¤Î»Ù¤¨¤À¤Ã¤¿¤ê¤È¤«¡¢¼þ¤ê¤Î»Ù¤¨¤À¤Ã¤¿¤ê¡¢ËÜÅö¤Ë¥Á¡¼¥à¥á¥¤¥È¤ÎÍý²ò¤¬¤¢¤Ã¤¿¾å¤Ç¼«Ê¬¤â¤³¤³¤ËÌá¤Ã¤Æ¤³¤é¤ì¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡¥Á¡¼¥à¤Ï£²£µÇ¯£±£²·î¤ÎÀ¤³¦ºÇ½ªÍ½Áª¤òÀ©¤·¡¢£²£¶Ç¯¥ß¥é¥Î¡¦¥³¥ë¥Æ¥£¥Ê¸ÞÎØ¤Î½Ð¾ì¸¢¤òÃ¥¼è¡£¸½ºß¤Ï¥«¥Ê¥À±óÀ¬¤ò½ª¤¨¤Æ¡¢ÆüËÜ¹ñÆâ¤ÇºÇ½ªÄ´À°¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡££±£¸Ç¯Ê¿¾»¸ÞÎØ¡¢£²£²Ç¯ËÌµþ¸ÞÎØ¤Ï¥é¥¤¥Ð¥ë¤Î¥í¥³¡¦¥½¥é¡¼¥ì¤¬¥á¥À¥ë¤ò³ÍÆÀ¡£½÷»ÒÆüËÜÀª¤È¤·¤Æ£³Âç²ñÏ¢Â³¤ÎÉ½¾´Âæ¤¬·ü¤«¤ë¤¬¡Ö¼«Ê¬¤¿¤Á¤â¸ÞÎØ¤ÎÉñÂæ¤Ç·ë²Ì¤ò½Ð¤·¤Æ¡¢¤µ¤é¤ËÆüËÜ¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤¿¤¤¡£¼«Ê¬¤¿¤Á¤È¤·¤Æ¤âÌÜÉ¸¤òÃ£À®¤·¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÎÏ¶¯¤¯¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¤Ï¤é¤é¥¢¥ê¡¼¥ÊÅìµþ¥Ù¥¤¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¥ß¥é¥Î¡¦¥³¥ë¥Æ¥£¥Ê¸ÞÎØ¤Î·ëÃÄ¼°¤ÈÁÔ¹Ô²ñ¤Ë½ÐÀÊ¤·¡ÖËÜÅö¤Ë¤¤¤è¤¤¤è¤À¤Ê¤È¤¤¤¦¥ï¥¯¥ï¥¯¤·¤¿µ¤»ý¤Á¡×¤ÈËþÌÌ¤Î¾Ð¤ß¡££µÅÙÌÜ¤ÎÄ©Àï¤Ç½é¤á¤Æ¤Ä¤«¤ó¤ÀÂçÉñÂæ¤Ï¡¢ÌÜÉ¸¤Î¶â¥á¥À¥ë³ÍÆÀ¤ØÁ´¤Æ¤ò½Ð¤·¿Ô¤¯¤¹¡£