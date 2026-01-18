Ayumu Imazu¡¢¡ÖMAGICAL¡×¥¢¥Ë¥á¥ê¥ê¥Ã¥¯¥Ó¥Ç¥ª¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤Ï¡ÈÅìµþ¤ÎÌë¤Î¥É¥é¥¤¥Ö¡É
Ayumu Imazu¤¬¡¢ºÇ¿·¶Ê¡ÖMAGICAL¡×¤Î¥ê¥ê¥Ã¥¯¥Ó¥Ç¥ª¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
ËÜºî¤Ï¿ô¡¹¤ÎºîÉÊ¤ò¼ê¤¬¤±¤ëTaiyo Nobata¤¬Ã´Åö¤·¡¢Åìµþ¤ÎÌë¤Î¥É¥é¥¤¥Ö¤ò¥¤¥á¡¼¥¸¤·¤¿¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥ó¥ê¥ê¥Ã¥¯¥Ó¥Ç¥ª¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
ËÜ³Ú¶Ê¤Ï¡¢¿·¥¢¥Ë¥á¡ØÃÏ¹öÀèÀ¸¤Ì¡Á¤Ù¡Á¡ÙÂè2¥¯¡¼¥ë¤Î¥¨¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¥Æ¡¼¥Þ¤Ç¡¢Î©ÂÎÅª¤ÇÁÖ¤ä¤«¤Ê¥µ¥¦¥ó¥É¤ÈÁ¡ºÙ¤ÇÃúÇ«¤Ê¥Ü¡¼¥«¥ë¡¢Ëº¤ì¤é¤ì¤Ê¤¤µ²±¤ÈÁê¼ê¤ò¼é¤ê¤¿¤¤¤È¤¤¤¦¶¯¤¤ÁÛ¤¤¤òÉÁ¤¤¤¿²Î»ì¤¬¿´¤Ë¹¤¬¤ë¥â¥À¥ó¥Á¥å¡¼¥ó¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤Î¤³¤È¡£ÊÔ¶Ê¤Ï¿ô¡¹¤Î³Ú¶Ê¤ò¼ê¤¬¤±¤ë²»³Ú¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¡¦Shin Sakiura¤¬Ã´Åö¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
Ayumu Imazu¤Ï5·î¤è¤ê¼«¿ÈºÇÂçµ¬ÌÏ¤È¤Ê¤ëÁ´¹ñ¥Ä¥¢¡¼¡ãAyumu Imazu LIVE TOUR 2026¡ä¤ò³«ºÅ¡£¥Ä¥¢¡¼½éÆü¤Î¹Åç¤«¤é¥Ä¥¢¡¼¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¤È¤Ê¤ëÃÏ¸µ¡¦Âçºå¤Ê¤ó¤ÐHatch¤Þ¤Ç¤ò¶î¤±È´¤±¤ë¡£¥Á¥±¥Ã¥È¤Ï¸½ºß¡ÖAYUMU IMAZU OFFICIAL FANCLUB¡×¤Ë¤ÆºÇÂ®Àè¹Ô¼õÉÕÃæ¡£
¢£¡ÖMAGICAL¡×
2026Ç¯1·î14Æü¡Ê¿å¡Ë¥ê¥ê¡¼¥¹
ÇÛ¿®¡§https://Ayumu-Imazu.lnk.to/magicalPR
◾️¿·¥¢¥Ë¥á¡ØÃÏ¹öÀèÀ¸¤Ì¡Á¤Ù¡Á¡ÙÂè2¥¯¡¼¥ë
¢§ÊüÁ÷¾ðÊó
¡¦ÃÏ¾åÇÈ
1·î7Æü¤è¤êËè½µ¿åÍË¤è¤ë11»þ45Ê¬¡Á
¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·ÏÁ´¹ñ¥Í¥Ã¥È¡ÈIMAnimation W¡ÉÏÈ¤Ë¤ÆÊüÁ÷¡ª¡Ê¢¨°ìÉôÃÏ°è¤ò½ü¤¯¡Ë
¡¦BS
1·î10Æü¤è¤êËè½µÅÚÍË¿¼Ìë1»þ¡Á
BSÄ«Æü¤Ë¤ÆÊüÁ÷¡ª
¢§ÇÛ¿®¾ðÊó
ÃÏ¾åÇÈÊüÁ÷½ªÎ»¸å¡¢ABEMA¡¦U-NEXT¡¦¥¢¥Ë¥áÊüÂê¤Ë¤ÆÀè¹ÔÇÛ¿®³«»Ï
¤½¤ÎÂ¾³Æ¼ïÇÛ¿®¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©¡¼¥à¤Ç¤âÇÛ¿®Í½Äê
¢¨ÇÛ¿®Æü»þ¤ÏÍ½¹ð¤Ê¤¯ÊÑ¹¹¤¹¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¨¾ÜºÙ¤Ï¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡Êhttps://nube-anime.com/on-air/¡Ë¤è¤ê¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
◾️Ayumu Imazu LIVE TOUR 2026
ÆüÄø¡§2026Ç¯5·î17Æü¡ÊÆü¡Ë¹Åç (OPEN 17:30 / START 18:00)
²ñ¾ì¡§¹Åç LIVE VANQUISH
¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¡§YUMEBANCHI¡Ê¹Åç¡Ë
TEL¡§082-249-3571 (Ê¿Æü12:00¡Á17:00)
ÆüÄø¡§2026Ç¯5·î29Æü¡Ê¶â¡ËÌ¾¸Å²° (OPEN 17:30 / START 18:30)
²ñ¾ì¡§Zepp Nagoya
¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¡§¥¥ç¡¼¥É¡¼Åì³¤
TEL¡§052-972-7466 (·î¡Á¶â 12:00¡Á18:00 ÅÚ 10:00-13:00 ¢¨Æü¡¦½ËÆüµÙ¤ß)
ÆüÄø¡§2026Ç¯6·î21Æü¡ÊÆü¡ËÅìµþ (OPEN 17:00 / START 18:00)
²ñ¾ì¡§Zepp DiverCity(TOKYO)
¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¡§SOGO TOKYO
TEL¡§03-3405-9999 (·î¡ÁÅÚ 12:00¡Á13:00,16:00¡Á19:00)
ÆüÄø¡§2026Ç¯7·î4Æü¡ÊÅÚ¡Ë·§ËÜ (OPEN 15:45 / START 16:30)
²ñ¾ì¡§·§ËÜ B.9 V1
¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¡§¥¥ç¡¼¥É¡¼À¾ÆüËÜ
TEL¡§0570-09-2424 (·î¡ÁÅÚ 11:00¡Á15:00)
ÆüÄø¡§2026Ç¯7·î5Æü¡ÊÆü¡ËÊ¡²¬ (OPEN 15:15 / START 16:00)
²ñ¾ì¡§DRUM LOGOS
¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¡§¥¥ç¡¼¥É¡¼À¾ÆüËÜ
TEL¡§0570-09-2424 (·î¡ÁÅÚ 11:00¡Á15:00)
ÆüÄø¡§2026Ç¯7·î10Æü¡Ê¶â¡ËÀçÂæ (OPEN 17:45 / START 18:30)
²ñ¾ì¡§Rensa
¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¡§https://www.gip-web.co.jp/t/info (·î¡Á¶â 10:00-18:30)
ÆüÄø¡§2026Ç¯7·î18Æü¡ÊÅÚ¡ËÊ¼¸Ë (OPEN 16:00 / START 16:30)
²ñ¾ì¡§¿À¸Í Harbor Studio
¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¡§¥µ¥¦¥ó¥É¥¯¥ê¥¨¡¼¥¿¡¼
TEL¡§06-6357-4400 (·î¡Á¶â 12:00¡Á15:00 ¢¨½ËÆü¤ò½ü¤¯)
ÆüÄø¡§2026Ç¯7·î20Æü¡Ê·î¡¦½Ë¡ËËÌ³¤Æ» (OPEN 15:15 / START 16:00)
²ñ¾ì¡§»¥ËÚ PENNY LANE 24
¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¡§¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¥Õ¥¡¥ó
TEL¡§011-799-1000 (Ê¿Æü 11:00¡Á17:00)
ÆüÄø¡§2026Ç¯7·î24Æü¡Ê¶â¡ËÂçºå (OPEN 17:30 / START 18:30)
²ñ¾ì¡§¤Ê¤ó¤ÐHatch
¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¡§¥µ¥¦¥ó¥É¥¯¥ê¥¨¡¼¥¿¡¼
TEL¡§06-6357-4400 (·î¡Á¶â 12:00¡Á15:00 ¢¨½ËÆü¤ò½ü¤¯)
¢§¥Á¥±¥Ã¥È¼õÉÕ
¡AYUMU IMAZU OFFICIAL FANCLUBÀè¹Ô¡ÊÃêÁª¡Ë
¼õÉÕ´ü´Ö¡§1/14¡Ê¿å¡Ë20:00¡Á1/25¡ÊÆü¡Ë23:59
https://ayumu-imazu.com/
¢AYUMU IMAZU OFFICIALÀè¹Ô¡ÊÃêÁª¡Ë
¼õÉÕ´ü´Ö¡§1/31¡ÊÅÚ¡Ë18:00¡Á2/11¡Ê¿å¡¦½Ë¡Ë23:59¡¡¡¡
URL¡§https://w.pia.jp/t/ayumuimazu-tour2026/
¢¨¤³¤Á¤é¤ÎURL¤Ï1/31 18:00¤«¤é»ÈÍÑ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¢§¥Á¥±¥Ã¥ÈÎÁ¶â
¡Ú¥é¥¤¥Ö¥Ï¥¦¥¹¡Û
¥¹¥¿¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¡§7,500±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¢¨À°ÍýÈÖ¹æÉÕ¤¡¦Æþ¾ì»þ¥É¥ê¥ó¥¯ÂåÊÌÅÓÉ¬Í×
¡ÚZepp / ¤Ê¤ó¤ÐHatch¡Û
¥¹¥¿¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¡§7,500±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
2³¬»ØÄêÀÊ¡§7,500±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¢¨À°ÍýÈÖ¹æÉÕ¤¡¦Æþ¾ì»þ¥É¥ê¥ó¥¯ÂåÊÌÅÓÉ¬Í×
¢§Ãí°Õ»ö¹à
¢¨±«Å··è¹Ô¡¿¹ÓÅ·Ãæ»ß
¢¨³«ºÅ»þ´Ö¤Ï¼ã´³Á°¸å¤¹¤ë²ÄÇ½À¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¨¤ª°ì¿ÍÍÍ1¸ø±é¤Ë¤Ä¤4Ëç¤Þ¤Ç
¢¨Ì¤½¢³Ø»ùÆ¸¤ÏÆþ¾ìÉÔ²Ä¡¢¾®³ØÀ¸°Ê¾å¤Ï¥Á¥±¥Ã¥È¤¬É¬Í×¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨Àè¹ÔÍ½ÌóµÚ¤Ó°ìÈÌÈ¯Çä¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¥Á¥±¥Ã¥ÈÎÁ¶â°Ê³°¤Ë³Æ¼ï¼ê¿ôÎÁ¤¬É¬Í×¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨»£±Æ¡¦Ï¿²»¡¦Ï¿²è¹Ô°Ù¶Ø»ß(·ÈÂÓÅÅÏÃ¤ËÉÕÂ°¤Î¥«¥á¥é¤ò½ü¤¯¥«¥á¥é¡¦¥Ó¥Ç¥ª¥«¥á¥éÅù¤Î»ý¹þÉÔ²Ä)
¢¨²áÅÙ¤Ê¥¸¥ã¥ó¥×¡¢¼þ¤ê¤Î¤ªµÒÍÍ¤ËÌÂÏÇ¤È¤Ê¤ë¹Ô°Ù¤Ï°ìÀÚ¶Ø»ß¤È¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£
¢¨²ñ¾ìÆâ¡¦³°¤ÇÈ¯À¸¤·¤¿»ö¸Î¡¦ÅðÆñÅù¤Ï¼çºÅ¼Ô¡¦²ñ¾ì¡¦½Ð±é¼Ô¤Ï°ìÀÚÀÕÇ¤¤òÉé¤¤¤Þ¤»¤ó¡£
¡¡µ®½ÅÉÊ¤Ï³Æ¼«¤Ç´ÉÍý¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¨µÒÀÊ¤ò´Þ¤à²ñ¾ìÆâ¤Î±ÇÁü¡¦¼Ì¿¿¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£Í½¤á¤´Î»¾µ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¨Ãæ»ß¤Î¾ì¹ç¤Î¸òÄÌÈñ¤Ê¤É¤âÁ´¤Æ¤ªµÒÍÍ¤Î¤´ÉéÃ´¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨¥Á¥±¥Ã¥È¤Î¾ùÅÏ¡¢¤ª¤è¤ÓÅ¾Çä¤Ï¶Ø»ß¤È¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£
¡¡ÉÔÀµ¤ÊÅ¾Çä¥Á¥±¥Ã¥È¤Ç¤ÎÆþ¾ì¤ÏÉÔ²Ä¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨¼Ö°Ø»Ò¤Ë¤Æ¤´Íè¾ì¤Î¤ªµÒÍÍ¤Ï¥Á¥±¥Ã¥È¤´¹ØÆþ¸å¡¢³Æ¸ø±é¤Î¡ã¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè¡ä¤Þ¤Ç¤´Ï¢Íí¤¯¤À¤µ¤¤¡£¥Á¥±¥Ã¥È¤´¹ØÆþ¸å¡¢Áá¤á¤Î¿½ÀÁ¤Ë¤´¶¨ÎÏ¤ò¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
´ØÏ¢¥ê¥ó¥¯
¢¡Ayumu Imazu ¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥µ¥¤¥È
¢¡Ayumu Imazu ¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ëX
¢¡Ayumu Imazu ¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ëInstagram
¢¡Ayumu Imazu ¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ëYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë
¢¡Ayumu Imazu ¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ëTikTok