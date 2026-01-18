１８日放送の日本テレビ系報道番組「真相報道バンキシャ！」（日曜・午後６時）では、高市早苗首相（自民党総裁）が２３日に召集が予定されている通常国会早期での衆院解散の意向を示したことで政局が流動化。来月上旬にも予定される衆院選を前に立憲民主党と公明党が新党・中道改革連合を結成するなど政界が激動の時代を迎えていることを報じた。

今回の唐突にも思える解散への動きについて、コメンテーターで出演のクリエイティブディレクター・山粼晴太郎氏は「やっぱり納得感ということがすべてだと思うんですけど」と話し出すと「（選挙の準備に）短い時間の中で大変だって、いろんな人がなるじゃないですか？ だけど、そういう理由があるんだったら頑張って準備するかって、そういうふうになるような説得ができるのかなということだと思います」と続けた。

さらに今回の選挙について「去年、一昨年と結構、政治に関心が集まっていたなと思う。ユーチューブやＳＮＳで政策の議論や討論が巻き起こって、それが社会まで広がって、みんなの関心が広がるってなっていたと思う」と振り返ると「今回はかなり（投票まで）タイトじゃないですか？ いろんなことが起こり過ぎて政策より前に政党の話で（選挙）期間が終わっちゃうんじゃないかって。なので限られた時間ですけど、国民にとって一番大事なのは政策の部分なんで、政党論にならずに政策で議論する形にしていきたいなと思います」と話していた。