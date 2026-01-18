嫁の前で「同居なんて絶対ムリ（笑）」無神経な義妹と義母。数年後 →『皮肉な結末』が待っていた
義両親と同居中の自宅に頻繁にやって来る義妹。義妹にとっては実家ですからそれはいいのですが、毎回言われる言葉と同調する義母。嫁にも大切な両親や実家があるんですよ？
筆者の友人D子の話をお届けします。
同居嫁と義妹と義母
D子は夫の実家で義両親と同居しています。
車で10分ほどの距離に既婚の義妹が住んでおり、頻繁に子どもを連れて実家に遊びに来ます。
そのたびに、
「やっぱり実家はいいなぁ。D子さんてよく同居してるよね。私は絶対無理だわ～」
更にそのセリフを聞いた義母も、
「やっぱり娘は近くに住んでもらいたいわよね。孫にもしょっちゅう会えるし」
嫁である私だって、どこかの誰かの大切な娘のはず。
……えーと。
楽しそうに話す義母と義妹を見ながらD子の心中は穏やかではありません。
義妹ちゃん、私は好きでこの家に住んでいるわけじゃないの。
あなたの両親に請われて、家族の力になりたいと思ってここにいるだけなの。
お義母さん、あなたの前にいる嫁も誰かの娘で、その両親もきっと娘は近くに住んでほしいと思っていますよ？
D子は声には出さず、じっと二人を見つめました。
この人達にとって私の存在って何なんだろう？
怒りを通り越して、D子は冷静に考えていました。
「ここではない、自分の居場所を作らなければ」と。