嫁の前で「同居なんて絶対ムリ（笑）」無神経な義妹と義母。数年後 →『皮肉な結末』が待っていた

義両親と同居中の自宅に頻繁にやって来る義妹。義妹にとっては実家ですからそれはいいのですが、毎回言われる言葉と同調する義母。嫁にも大切な両親や実家があるんですよ？

筆者の友人D子の話をお届けします。

同居嫁と義妹と義母

D子は夫の実家で義両親と同居しています。



車で10分ほどの距離に既婚の義妹が住んでおり、頻繁に子どもを連れて実家に遊びに来ます。



そのたびに、



「やっぱり実家はいいなぁ。D子さんてよく同居してるよね。私は絶対無理だわ～」





嫁である私だって、どこかの誰かの大切な娘のはず。

悪びれることなく言われるので、D子は毎回モヤモヤしていました。更にそのセリフを聞いた義母も、「やっぱり娘は近くに住んでもらいたいわよね。孫にもしょっちゅう会えるし」

……えーと。



楽しそうに話す義母と義妹を見ながらD子の心中は穏やかではありません。



義妹ちゃん、私は好きでこの家に住んでいるわけじゃないの。



あなたの両親に請われて、家族の力になりたいと思ってここにいるだけなの。



お義母さん、あなたの前にいる嫁も誰かの娘で、その両親もきっと娘は近くに住んでほしいと思っていますよ？



D子は声には出さず、じっと二人を見つめました。



この人達にとって私の存在って何なんだろう？



怒りを通り越して、D子は冷静に考えていました。



「ここではない、自分の居場所を作らなければ」と。