¡Ú¥é¥¤¥Ö¥ì¥Ý¡¼¥È¡ÛÁó°ææÆÂÀ¡¢´î¤Ó¤È¡È°¦¡É¤Ë¤¢¤Õ¤ì¤¿½é¤Î¥ª¡¼¥±¥¹¥È¥é¥³¥ó¥µ¡¼¥È¡ãMoments¡ä
¡ÈÍ£°ìÌµÆó¤ÎÀ¼¡É¤ò»ý¤ÁÀ¼Í¥¡¦¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤È¤·¤Æ³èÌö¤¹¤ëÁó°ææÆÂÀ¤¬¡¢2026Ç¯1·î17Æü¡¢18Æü¡¢Åìµþ¡¦Î©Àî¥¹¥Æ¡¼¥¸¥¬¡¼¥Ç¥ó¤Ë¤Æ¡¢¼«¿È½é¤Î¥ª¡¼¥±¥¹¥È¥é¥³¥ó¥µ¡¼¥È¡ãÁó°ææÆÂÀ LIVE Orchestra 2026 Moments¡ä¤ò³«ºÅ¤·¤¿¡£
¥Ç¥Ó¥å¡¼°ÊÍè¡¢¥é¥¤¥Ö¤Ç¤Ï°µÅÝÅª¤Ê²Î¾§ÎÏ¤È²Ú¤ä¤«¤Ê¥¹¥Æ¡¼¥¸¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤Ç´ÑµÒ¤òÌ¥Î»¤·¤Æ¤¤¿Èà¤¬¡¢ÎÏ¶¯¤¤²ÎÀ¼¤ò¥ª¡¼¥±¥¹¥È¥é¤È¤È¤â¤ËÊü¤Ã¤¿¡ÈÂçÀÚ¤Ê°ì½Ö¡É¡á¡ÈMoments¡É¡£¤³¤Î¥³¥ó¥µ¡¼¥È¤Î¤¿¤á¤ËÀ©ºî¤µ¤ì¤¿¿·¶Ê¡Öéµ¡×¡¢¤½¤·¤Æ¥ª¡¼¥±¥¹¥È¥é¥¢¥ì¥ó¥¸¤Ø¤ÈÊÑËÆ¤·¤¿¼î¶Ì¤Î¥Ê¥ó¥Ð¡¼¤Ï¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Ø¤Î²¹¤«¤Ê´¶¼Õ¤È¼¡¤Ë¸þ¤±¤Æ¤Î¿·¤¿¤Ê·è°Õ¤ËËþ¤Á¤¿¡¢¤«¤±¤¬¤¨¤Î¤Ê¤¤¤Ò¤È¤È¤¤ò¤Ä¤¯¤ê¤¢¤²¤¿¡£¤½¤ó¤Ê¡È¤¦¤¿¤¤¤Ó¤È¡É¤È¤·¤Æ¤Î´î¤Ó¤È¡È°¦¡É¤Ë¤¢¤Õ¤ì¤¿2Æü´Ö¡¢Day1¤ÎÌÏÍÍ¤ò¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥ì¥Ý¡¼¥È¤Ç¤ªÆÏ¤±¤¹¤ë¡£
³«±é¤Î16»þ¡£¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î°Ø»Ò¤È³Ú´ï¤¬ÊÂ¤ó¤ÀÉñÂæ¤Ë¡¢¹ñÆâ³°¤Ç³èÌö¤¹¤ë¼ã¤¼ÂÎÏÇÉ¤Î²»³Ú²È¤Ë¤è¤Ã¤Æ·ëÀ®¤µ¤ì¤¿¥×¥í¥ª¡¼¥±¥¹¥È¥é¡¢Japan Pops Orchestra¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬ÀÅ¤«¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡£Çï¼ê¤ÎÃæ¤Ç»Ï¤Þ¤ë¥Á¥å¡¼¥Ë¥ó¥°¡£¥ª¥±¤ÎÆ¬¾å¤Ç¸÷¤êµ±¤¯Èþ¤·¤¤¥·¥ã¥ó¥Ç¥ê¥¢¡£ÉáÃÊ¤ÎÁó°ææÆÂÀ¤Î¥é¥¤¥Ö¤Ë¤Ï¤Ê¤¤¤ª¤´¤½¤«¤ÊÊ·°Ïµ¤¤ÎÃæ¡¢°ìÃÊ¤ÈÂç¤¤ÊÇï¼ê¤Ë·Þ¤¨¤é¤ì¡¢¿ô¡¹¤Î¥ª¡¼¥±¥¹¥È¥é¤È¶¦±é¤¹¤ë¿·¿Êµ¤±Ô¤Î¥Þ¥¨¥¹¥È¥í¡¦ºç¿¿Í³¤¬°ìÎé¤·¤Æ»Ø´øÂæ¤Ø¡£¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¤ò¾þ¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢Èþ¤·¤¤¥Ô¥¢¥Î¤Î²»¤«¤é»Ï¤Þ¤Ã¤¿ÍºÂç¤Ê¡ÖOverture¡×¤À¡£¥ª¥±¤Î¥¢¥ó¥µ¥ó¥Ö¥ë¤¬¶Á¤¯Ãæ¡¢¿¿¤ÃÇò¤Ê°áÁõ¤Ë¿È¤òÊñ¤ó¤ÀÁó°ææÆÂÀ¤¬¤æ¤Ã¤¯¤ê¤È¥¹¥Æ¡¼¥¸²¼¼ê¤«¤éÊâ¤ß¤ò¿Ê¤á¤ë¡£ºÆ¤Ó´¬¤µ¯¤³¤ëÂç¤¤ÊÇï¼ê¤òÍá¤Ó¤Æ¡¢Áó°æ¤¬ÀÅ¤«¤Ë¥é¥¤¥Ö¥¿¥¤¥È¥ë¤ò¹ð¤²¤ë¡£
°ì½Ö¤ÎÀÅ¼ä¤òÇË¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢¶â´É¤ÎÍ¦ÌÔ¤Ê¥Õ¥¡¥ó¥Õ¥¡¡¼¥ì¤¬ÌÄ¤ê¶Á¤¡¢¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤¿¤Î¤Ï¡Öflower¡×¤À¡£Áó°æ¤ÎÍ¥¤·¤¤²ÎÀ¼¤Ë½Å¤Ê¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢¥ª¡¼¥±¥¹¥È¥é¤È¥ê¥º¥ß¥«¥ë¤Ê¥Ð¥ó¥É¥»¥Ã¥È¤Î¶Á¤¤¬ÀÞ¤ê½Å¤Ê¤ê¡¢¡ÔÌÜ³Ð¤á¤¿¤é¡¡·¯¤È¡¡ËÍ¤Ï¡¡ÊÌÀ¤³¦¡¡¤µ¤¢³Ú¤·¤â¤¦¡¡WonderworId¡Õ¤È¡¢¿·¤·¤¤²»³Ú¤ÎÈâ¤¬³«¤«¤ì¤ë¡£¥Ó¡¼¥È¥Õ¥ë¤Ê¡ÖÀäÀ¤¥¹¥¿¡¼¥²¥¤¥È¡×¤Ç¤Ï¥Ñ¥ï¥Õ¥ë¤Ê¥Õ¥¡¥ë¥»¥Ã¥È¤¬¥´¡¼¥¸¥ã¥¹¤Ê¥ª¡¼¥±¥¹¥È¥é¥µ¥¦¥ó¥É¤ÈÍí¤ß¹ç¤¤¡¢¿á¤¾å¤¬¤ëÇ®¤ò¥¨¥â¡¼¥·¥ç¥Ê¥ë¤Ê¡Ö¥¤¥Î¥»¥ó¥È¡×¤Ø¤È·Ò¤²¤Æ¤¤¤¯¡£¿¤Ó¤ä¤«¤Ê¥í¥ó¥°¥È¡¼¥ó¤òÊü¤Á¡¢¤¯¤ë¤ê¤È²ó¤Ã¤ÆÌöÆ°¤¹¤ëÁó°æ¤Î»Ñ¤Ë¡¢Âç¤¤ÊÇï¼ê¤¬Â£¤é¤ì¤¿¡£
¡Ö¤è¤¦¤³¤½¤ª±Û¤·¤¤¤¿¤À¤¡¢¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×¤È°§»¢¤·¡¢¡ÖÌ´¤Ë¤Þ¤Ç¤ß¤¿¥ª¡¼¥±¥¹¥È¥é¥³¥ó¥µ¡¼¥È¡£½é¤á¤Æ¤ÎÂçÀÚ¤Ê½Ö´Ö¤ò¡¢³§¤µ¤ó¤ÈÂçÀÚ¤Ë²á¤´¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È¡Ê¥¿¥¤¥È¥ë¤Ë¡ËMoments¤È¤Ä¤±¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤³¤ÎÆü¤Ø¤ÎÁÛ¤¤¤ò¸ì¤ê¡¢¡Ö·¯¤¬¤¤¤ë¤«¤é¼¡¤ÎÈâ¤ò³«¤¤¤Æ¤¤¤±¤ë¡¢¤½¤ó¤Ê¶Ê¤Ç¤¹¡×¤È¹ð¤²¤Æ¡¢Í«¤¤¤ò¤Î¤»¤¿¡ÖKey to My Heart¡×¤Ø¡£¤½¤·¤Æ¡Ö¿¼¤¤¿¼¤¤¡¢³¤¤ÎÃæ¤ÎÊª¸ì¤ò¤ªÄ°¤¤¤¤¿¤À¤³¤¦¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¹ð¤²¤ÆÂ³¤¤¤¿¤Î¤Ï¡¢±ó¤¯¶Á¤¯¥Û¥ë¥ó¤Î²»¤È¥æ¥Ë¥¾¥ó¤·¤¿Áó°æ¤Î¿¼¤¤²ÎÀ¼¤«¤é»Ï¤Þ¤ê¡¢¥ª¥ê¥¨¥ó¥¿¥ë¤Ê¥á¥í¥Ç¥£¡¼¤¬Êª¸ì¤òËÂ¤°¡ÖEndless Song¡×¡£Áó°æ¤È¥ª¥±¤Ë¹ß¤êÃí¤°ÀÄ¤¤¥é¥¤¥È¤ÈÆ©¤ÄÌ¤Ã¤¿¥Ï¥¤¥È¡¼¥ó¥Õ¥¡¥ë¥»¥Ã¥È¤¬¡¢¸¸ÁÛ¤òºî¤ê¾å¤²¤¿¡£¼¡¤ËÆÏ¤±¤¿¤Î¤Ï¥Ô¥¢¥Î¤È¸¹³Ú¤¬ÊÌ¤ì¤Î°¥¤·¤ß¤ËËþ¤Á¤¿²ÎÀ¼¤Ë´ó¤êÅº¤¦¡Öspilt memories¡×¡£ÀÅ¤«¤ËÂ³¤¯´¶Æ°¤¬¡¢¿´¤òÍÉ¤µ¤Ö¤Ã¤¿¡£
¤³¤³¤Ç°ìÅÙ¡¢¥ª¥±¤È¥Ð¥ó¥É¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬Âà½Ð¤·¡¢Áó°æ¤Ï¤æ¤Ã¤¯¤ê¤È¡¢²º¤ä¤«¤Ê¥á¥í¥Ç¥£¡¼¤òÁÕ¤Ç¤ëÉñÂæ²¼¼ê¤Î¥Ô¥¢¥Î¤Î¤â¤È¤Ø¤ÈÊâ¤ß´ó¤ë¡£º£Æü¤Î¥³¥ó¥µ¡¼¥È¤¬»Ï¤Þ¤ë¤Þ¤Ç¿´Â¡¤¬¥Ð¥¯¥Ð¥¯¤·¤Æ¤Ï¤ÁÀÚ¤ì¤½¤¦¤À¤Ã¤¿¤³¤È¡£¤É¤Î¥é¥¤¥Ö¤Ç¤â¡¢¤â¤¦¤³¤ì°Ê¾å¤Ï¤Ê¤¤»þ´Ö¤«¤âÃÎ¤ì¤Ê¤¤¤È»×¤¤¤Ê¤¬¤é²Î¤Ã¤Æ¤¤¿¤¬¡¢¡Ö¤³¤ÎMoments¤¬¤Þ¤¿1¤Ä¡¢¿·¤·¤¤»×¤¤½Ð¤Î1¥Ú¡¼¥¸¤Ë¤Ç¤¤ë¤«¤È»×¤¦¤È¶»¤¬¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¡£¤ß¤ó¤Ê¤¬¤½¤Ð¤Ë¤¤¤Æ¤¯¤ì¤ë¤«¤é¤³¤½¿·¤·¤¤¤³¤È¤Ë¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤Ç¤¤Þ¤¹¡¢¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡×¤È´¶¼Õ¤ò½Ò¤Ù¤ë¡£¤½¤·¤Æ¡Ö¼¡¤Ï¥Ô¥¢¥Î¤È°ì½ï¤Ë¡£¿´¤È²»¤ò¶Á¤«¤»¤Æ½Å¤Í¹ç¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡×¤È¹ð¤²¤Æ¡¢¡ÖHarmony¡×¤ò¤·¤Ã¤È¤ê¤È²Î¤¤¾å¤²¤¿¡£¤³¤Î¶Ê¤¬¥Ô¥¢¥Î1Âæ¤Î¤ß¤ÇÆÏ¤±¤é¤ì¤¿¤Î¤Ï2021Ç¯¡£¥³¥í¥Ê²Ò¤ÇÌµ´ÑµÒ¤ÎÇÛ¿®¥é¥¤¥Ö¤È¤·¤Æ¹Ô¤ï¤ì¤¿¡ÖÁó°ææÆÂÀ ONLINE LIVE at ÆüËÜÉðÆ»´Û ¤¦¤¿¤¤¤Ó¤È¡×°ÊÍè¤À¤È¸À¤¤¡£²Î¤¤½ª¤¨¤Æ´¶³´¿¼¤½¤¦¤Ë¡Ö¤¤¤«¤¬¤Ç¤·¤¿¤«¡©¡×¤ÈÌä¤¤¤«¤±¤ëÁó°æ¤Ë¡¢²¹¤«¤ÊÇï¼ê¤¬±þ¤¨¤¿¡£
¤½¤ó¤ÊÇï¼ê¤ÎÃæ¤Ç¡¢»Ø´ø¼Ô¤Îºç¤È¡¢2¿Í¤Î¥ô¥¡¥¤¥ª¥ê¥ó¡¢¥ô¥£¥ª¥é¡¢¥Á¥§¥í¤Î4Ì¾¤¬¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ø¡£¡Ö¼¡¤Ï¡¢º£¤Þ¤ÇÁÔÂç¤ÊÈ¼ÁÕ¤Ç²Î¤Ã¤Æ¤¤¿³Ú¶Ê¤ò¡¢¥«¥ë¥Æ¥Ã¥È¤Ç¤ªÆÏ¤±¤·¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¼õ¤±¼è¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤ÈÁó°æ¤¬¸À¤Ã¤Æ¡ÖI am¡×¤¬ÁÕ¤Ç¤é¤ì¤ë¡£¸¹³Ú»Í½ÅÁÕ¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎÁ¡ºÙ¤ÇÎ³¤À¤Ã¤¿±ü¤æ¤«¤·¤¤¥¢¥ó¥µ¥ó¥Ö¥ë¤¬¡¢»þ¤Ë½À¤é¤«¤Ë¡¢»þ¤Ë´¶¾ðË¤«¤Ë»å¤ò¿¥¤ê¹þ¤ó¤À¤è¤¦¤ÊÁó°æ¤Î¥Ü¡¼¥«¥ë¤ÈÍÏ¤±¹ç¤¦¡£¤½¤·¤Æ¡Ö²Î¤Ã¤Æ¡ª¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¤ë¤È¡¢µÒÀÊ¤«¤é¡Ö¥é¥é¥é¡Ä¡×¤È¡¢åºÎï¤ËÂ·¤Ã¤¿²ÎÀ¼¤¬Ê¨¤¾å¤¬¤ê¡¢¾Ð´é¤Ç¡Ö¤â¤Ã¤È¤â¤Ã¤È¡×¤È¥Þ¥¤¥¯¤ò¸þ¤±¤¿Áó°æ¤ò¤½¤Î²ÎÀ¼¤¬Êñ¤ß¹þ¤à¡£ÎÏ¶¯¤¤¸¹³Ú¤Î¹ï¤ß¤¬½Å¤Ê¤ë¥¢¥¦¥È¥í¤Ë¡¢Áó°æ¤Î¾Ã¤¨Æþ¤ë¤è¤¦¤Ê²ÎÀ¼¤¬¾º²Ú¤µ¤ì¤¿¡£¤½¤·¤Æ¥Ô¥¢¥Î¤È¥Õ¥ë¡¼¥È¡¢¥ª¡¼¥Ü¥¨¤Ê¤É¤ÎÌÚ´É¡¢¥Ñ¡¼¥«¥Ã¥·¥ç¥ó¤òÁý¤ä¤·¤¿¼¡¤Î¶Ê¤â¡¢¤Þ¤¿¼ñ¸þ¤òÊÑ¤¨¤ë¡£¡Ö¤¤¤Ä¤â¤À¤Ã¤¿¤é¥À¥ó¥¹¤È¤È¤â¤Ë¤ªÆÏ¤±¤¹¤ë¶Ê¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤¬¡Ä¥ª¡¼¥±¥¹¥È¥é¥¢¥ì¥ó¥¸¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ç°ìÈÖ¤Û¤Ã¤³¤ê¤È¤¹¤ë¡¢²¹¤«¤¤¶Ê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÆÏ¤±¤¿¤Î¤Ï¡ÖStay With Me!!¡×¡£¿·¤·¤¤¥µ¥¦¥ó¥É¤¬¡¢ÌÀ¤ë¤¤¥á¥í¥Ç¥£¡¼¤ò¸å²¡¤·¤¹¤ë¡£¤½¤·¤Æ¡¢²Î¤¤½ª¤¨¤¿Áó°æ¤¬»Ø´øÂæ¤ò¿¶¤ê¸þ¤¡¢¥¿¥¯¥È¤ò¹½¤¨¤¿ºç¿¿Í³¤È¥¢¥¤¥³¥ó¥¿¥¯¥È¤ò¸ò¤ï¤¹¡£¿¤Ó¤ä¤«¤Ê²ÎÀ¼¤«¤é»Ï¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢¡ÖStay With Me!!¡×¤ÈÆ±¤¸¤¯²¹¤«¤ÊÎø¿´¤òÁÛ¤¤²Î¤¦¡Ö¤º¤Ã¤È¡Ä¡×¡£¥ª¡¼¥±¥¹¥È¥é¤ÎË§½æ¤Ê¶Á¤¤Ë¥¥é¥¥éµ±¤¯¥°¥í¥Ã¥±¥ó¥·¥å¥Ô¡¼¥ë¤ä¥¦¥£¥ó¥É¥Á¥ã¥¤¥à¤ò¥¢¥¯¥»¥ó¥È¤Ë¡¢ºÆ¤ÓÁó°æ¤¬¡Ö²Î¤Ã¤Æ¡×¤ÈÓñ¤¤¤Æ¥ª¡¼¥Ç¥£¥¨¥ó¥¹¤È²ÎÀ¼¤ò¸ò¤ï¤¹¡£¥é¥¹¥È¤Î¡ÔÂç¹¥¤¤À¤Ã¤ÆÅÁ¤¨¤¿¤¤¤è¡¡MY darling¡Õ¤Î¥Õ¥ì¡¼¥º¤Ë¡¢¥Ë¥Ã¥³¥ê¾Ð¤Ã¤Æ»Ø¥Ï¡¼¥È¤òÅº¤¨¤¿¡£
¾®ÊÔÀ®¤Ë¤è¤ë¥Ö¥í¥Ã¥¯¤¬½ª¤ï¤ê¡¢¤³¤³¤Ç¥ª¥±¤È¥Ð¥ó¥É¤¬Á´°÷Â·¤¦¡£Áó°æ¤Ïº£Æü¤È¤¤¤¦Æü¤Î¡ÈÂº¤µ¡É¤ËÁÛ¤¤¤òÃÚ¤»¡¢¤³¤³¤ËÂç¤¤Ê¡È°¦¡É¤¬À¸¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢¸ÀÍÕ¤ò½Å¤Í¤ë¡£·Ú¤¤¾éÃÌ¤ò¸ò¤¨¤ÆµÒÀÊ¤Î¶ÛÄ¥¤ò¤Û¤°¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¡Ö¥ª¡¼¥±¥¹¥È¥é¥³¥ó¥µ¡¼¥È¤ò³«ºÅ¤¹¤ë¤Ë¤¢¤¿¤ê¡¢¤½¤Î¤¿¤á¤ËÀ©ºî¤ò¤·¤¿³Ú¶Ê¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¼¡¤Î¶Ê¤ò¾Ò²ð¤·»Ï¤á¤ë¡£¶Ê¤Ë¹þ¤á¤¿¤Î¤Ï¡Ö³§¤µ¤ó¤Ø¤Î´¶¼Õ¡×¤À¤È¡£¡Ö³§¤µ¤ó¤È½Ð²ñ¤Ã¤¿´ñÀ×¤ÏÈá¤·¤¤¤«¤Ê¡¢¤â¤·¤«¤·¤¿¤éÍèÀ¤¤Ë»ý¤Á±Û¤»¤Ê¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£¤À¤«¤é¤³¤½¡¢¤³¤Î°ìÀ¸¤Ë°ìÅÙ¤ÎÂçÀÚ¤Ê´ñÀ×¤ò¡¢ËÍ¤Î¿ÍÀ¸¤ò¤«¤±¤Æ³§ÍÍ¤Ë¤ªÆÏ¤±¤Ç¤¤¿¤é¡×¤È¡¢Áó°æ¤¬´ê¤¤¤ò¹þ¤á¤Æ²Î¤ï¤ì¤¿¤½¤Î¶Ê¤Ï¡Ä¡Ä¡Öéµ¡×¡£¤æ¤Ã¤¿¤ê¤È¤·¤¿¥Á¥§¥í¤Î¶Á¤¤È¡¢Èþ¤·¤¤¥Ô¥¢¥Î¤Î¥¢¥ë¥Ú¥¸¥ª¤ËÆ³¤«¤ì¤ë¡¢Áó°æ¤Î¤Õ¤¯¤è¤«¤Ê²ÎÀ¼¡£ÌÂ¤Ã¤¿»þ¤â¡¢¿´¤¬ÄÀ¤à»þ¤â¡¢¤¿¤È¤¨ËÍ¤¬Ë¢¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ¤â¡¢²¿ÅÙ¤Ç¤â·¯¤Î¸÷¤Ë¤Ê¤ë¤è¤È¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò¹þ¤á¤¿¡Öéµ¡×¤Ï¡¢¤³¤ì¤«¤é¤â¥Õ¥¡¥ó¤Î¤¿¤á¤Ë¡¢¤¢¤ê¤Î¤Þ¤Þ¤ÎÁó°ææÆÂÀ¤Ç²Î¤¤Â³¤±¤ë¤ó¤À¤È¤¤¤¦·è°Õ¤òÆÏ¤±¤¿¶Ê¤Ç¤â¤¢¤ë¡£¥ª¡¼¥±¥¹¥È¥é¤Î¶Á¤¤Ï¥À¥¤¥Ê¥ß¥Ã¥¯¤Ê¤¦¤Í¤ê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¡¢Áó°æ¤ÎÎÏ¤ò¹þ¤á¤¿²ÎÀ¼¤È¤È¤â¤Ë¡¢Î©Àî¥¹¥Æ¡¼¥¸¥¬¡¼¥Ç¥ó¤Î¶ù¡¹¤Þ¤Ç¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡£
Âç¤¤ÊÇï¼ê¤ò¼õ¤±¤Æ¡¢¤³¤³¤«¤é¥×¥í¥°¥é¥à¤ÏºÆ¤Ó¡¢Ç®¤òÂÓ¤Ó¤Æ¤¤¤¯¡£ÌîÂÀ¤¤Äã²»¤«¤éÊü¤¿¤ì¤¿¤Î¤Ï¡ÖEclipse¡×¡£¿¿¤ÃÀÖ¤Ê¥é¥¤¥È¤Ë¾È¤é¤µ¤ì¤¿¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ÇÁó°æ¤¬ÏÓ¤òÂç¤¤¯¿¶¤ê¾å¤²¤ë¤È¡¢Í¦ÁÔ¤Ê¶â´É¤È¥Æ¥£¥ó¥Ñ¥Ë¤¬¹ì¤¡¢¥¹¥È¥ê¥ó¥°¥¹¤¬¶î¤±¾å¤¬¤ë¡£¤½¤·¤Æ·ã¤·¤¯¥Ð¥ó¥É¤¬²Ã¤ï¤ê¡¢Áó°æ¤¬¡Ö¤µ¤¡¡¢¤³¤³¤«¤é¤Ï°ì½ï¤ËÀ¹¤ê¾å¤¬¤ê¤Þ¤·¤ç¤¦¡ª³§¤µ¤ó¡¢Î©¤Ã¤Æ¤â¤¤¤¤¤Ç¤¹¤è¡ª¡×¤È¡¢Âç¤¤ÊÀ¼¤Ç¸Æ¤Ó¤«¤±¤ë¡£ÀÅ¤«¤ËºÂ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¥ª¡¼¥Ç¥£¥¨¥ó¥¹¤¬¡¢¥Ú¥ó¥é¥¤¥È¤ò¼ê¤Ë¤·¤ÆÎ©¤Á¾å¤¬¤Ã¤ÆÂÎ¤òÍÉ¤é¤¹¤È¡¢Áó°æ¤Ï¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Î¾å¼ê¡¢²¼¼ê¤ò¹Ô¤¸ò¤¤¡¢·ý¤òµó¤²¤ÆµÒÀÊ¤òÀú¤ë¡£¤½¤ÎÀ¼¤Ë±þ¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢Ê¨¤¾å¤¬¤ë¡ÖHi¡ªHi¡ª¡×¤Î¥³¡¼¥ë¡£¤¤¤Ä¤â¤Î¥é¥¤¥Ö¤ò×Ç×Ê¤È¤µ¤»¤ë±é½Ð¤Ë¡¢¤Þ¤¿¿´¤¬ÍÙ¤ë¡£¥é¥¹¥È¤ËÊü¤¿¤ì¤¿ÆÍ¤»É¤¹¤è¤¦¤Ê¥í¥ó¥°¥Ï¥¤¥È¡¼¥ó¤Ë¡¢Âç´¿À¼¤¬´¬¤µ¯¤³¤Ã¤¿¡£
¡ÖÀÅ¤«¤ËÄ°¤¯¤Î¤â¤¤¤¤¤±¤É¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¤¦¤º¤¦¤º¤·¤Æ¤¿¤Ç¤·¤ç¡©¡×¤È¡¢¾Ð¤¤¤Ê¤¬¤éÏÃ¤·¤«¤±¤ëÁó°æ¡£¡Ö¤³¤³¤«¤é¤â¤Ã¤ÈÀ¹¤ê¾å¤¬¤ê¤¿¤¤¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤¤¤¤¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤ÈÌä¤¤¤«¤±¤ë¤È¡¢µÒÀÊ¤Ë´ò¤·¤½¤¦¤ÊÀ¼¤¬Èô¤Ó¸ò¤¦¡£¤½¤·¤Æ¡Ö¥³¡¼¥ë¡õ¥ì¥¹¥Ý¥ó¥¹¤¬¤Ç¤¤ë¤³¤Î¶Ê¤ò¡ª¡×¤È¡¢¡Ögive me ♡ me¡×¤ò¥³¡¼¥ë¡£·Ú¤ä¤«¤Ë¥ê¥º¥à¤ò¹ï¤à¥´¡¼¥¸¥ã¥¹¤Ê¥µ¥¦¥ó¥É¤Ë¤Î¤»¤Æ¾ðÇ®Åª¤Ë²Î¤¤¾å¤²¤ëÁó°æ¤È¥ª¡¼¥Ç¥£¥¨¥ó¥¹¤¬¡¢¡Ögive me¡ª¡×¡Ölove me¡ª¡×¤È²Ú¤ä¤«¤Ë³Ý¤±¹ç¤Ã¤¿¡£¤½¤·¤Æ¡Ö¥ª¡¼¥±¥¹¥È¥é¤Î³§¤µ¤ó¤â¡¢´ò¤·¤½¤¦¤Ê¾Ð´é¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£±éÁÕ¤ËÇØÃæ¤ò²¡¤µ¤ì¤Æ¡¢À¼¤¬¤¤¤¯¤é¤Ç¤â½Ð¤½¤¦¤Ç¤¹¡×¤È¾Ð¤¤¡¢¡Ö¤ß¤ó¤Ê¤ËËÍ¤«¤é¤ÎÂç¾æÉ×¤òÂ£¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¤¤¤Ã¤Æ¡¢µÒÀÊ¤Ë¼ê¤ò¿¶¤ê¤Ê¤¬¤éÆÏ¤±¤¿¤Î¤Ï¡ÖAlright¡×¡£¤Þ¤ÀÅß¿¿¤ÃºÇÃæ¤ÎÎ©Àî¥¹¥Æ¡¼¥¸¥¬¡¼¥Ç¥ó¤Ë¡¢¤Þ¤ë¤Ç½Õ¤¬Íè¤¿¤«¤Î¤è¤¦¤ÊÃÈ¤«¤ÊÍÛ¼Í¤·¤¬º¹¤·¹þ¤ó¤À¡£
¡Ö¤³¤³¤Ç¤Þ¤¿°ì¤Ä¡¢¤ªÏÃ¤ò¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÃåÀÊ¤òÂ¥¤·¤Æ¡¢Áó°æ¤¬¸ì¤ê»Ï¤á¤ë¡£º£Æü¤Î¥³¥ó¥µ¡¼¥È¤Þ¤Ç¤ÎÆ»¤Î¤ê¤ÎÃæ¤Ç¿§¡¹¤Ê¿Í¤Ë²ñ¤¦¤¿¤Ó¤Ë¡¢Èà¤Ï»×¤Ã¤¿¤Î¤À¤È¤¤¤¦¡£Áó°ææÆÂÀ¤Ã¤Æ²¿¤Ê¤ó¤À¤í¤¦¡©¤È¡£¿·¤·¤¤¤³¤È¤ËÄ©Àï¤¹¤ë»þ¡¢¡Ö¤Ê¤¼ÌÜ¤ÎÁ°¤ËÊÉ¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤â¡¢Ä©¤ó¤Ç¤¤¤±¤ë¤«¡£¤½¤ì¤Ï¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¡¢³§¤µ¤ó¤¬¤Ä¤¤¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤ë¤«¤é¡×¤À¤È¡£¤À¤«¤é¡ÖÎ©¤Á»ß¤Þ¤Ã¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¡£¤ß¤ó¤Ê¤¬ËÍ¤Ë°¦¤ò¤¯¤ì¤ë¤«¤é¡¢Áó°ææÆÂÀ¤Ï¤³¤ì¤«¤é¤â¡¢³§¤µ¤ó¤ËÄ¹¤¯Ä¹¤¯¡¢¤³¤Î¸ÀÍÕ¤ò¸À¤¤Â³¤±¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¡£¤½¤¦¸ì¤Ã¤Æ¡¢ËÜÊÔ¥é¥¹¥È¤ËÆÏ¤±¤¿¶Ê¤Ï¥Ç¥Ó¥å¡¼¥ß¥Ë¥¢¥ë¥Ð¥à¡Ø¥Ö¥ë¡¼¥Ð¡¼¥É¡Ù¤Ë¼ýÏ¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤â»×¤¤½Ð¿¼¤¤¡Ö·¯¤Î¤È¤Ê¤ê¤Ç¡×¡£¡Ô¤³¤ì¤«¤é¤ÏËÍ¤¬·¯¤ò¡¡¤¢¤Î·Ê¿§¤Î¸þ¤³¤¦¤Ø¤È¤Ä¤ì¤Æ¹Ô¤¯¤è¡Õ¤È¡¢Áó°æ¼«¿È¤¬²Î»ì¤ò¤·¤¿¤¿¤á¤Æ¤¤¤¿¤³¤Î¶Ê¡£Èà¤¬¤º¤Ã¤È´ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¥ª¡¼¥±¥¹¥È¥é¥³¥ó¥µ¡¼¥È¤È¤¤¤¦¡È¤¢¤Î·Ê¿§¤Î¸þ¤³¤¦¡É¤Ë¤¢¤Ã¤¿¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ÇÄ°¤¯¤«¤é¤³¤½¡¢Áó°æ¤¬µÒÀÊ¤ò¤æ¤Ã¤¯¤ê¤È¸«ÅÏ¤·¤Æ²Î¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¡Ô¤¤¤Ä¤â¤Î¸ÀÍÕ¤À¤±¤É¡Ä¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡Õ¤Î¥Õ¥ì¡¼¥º¤¬¡¢¤è¤êÂç¤¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¶»¤ËÇ÷¤Ã¤¿¡£
ºç¿¿Í³¤¬¥ª¡¼¥±¥¹¥È¥é¤ò¥»¥¯¥·¥ç¥ó¤´¤È¤ËÏ«¤Ã¤ÆËþ¾ì¤ÎÇï¼ê¤òÍá¤Ó¤ëÃæ¡¢¥«¥¸¥å¥¢¥ë¤Ê°áÁõ¤ËÃåÂØ¤¨¤¿Áó°æ¤¬¡¢¡Ö¥¢¥ó¥³¡¼¥ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈºÆ¤Ó¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ø¡£¡Ö¤³¤³¤«¤é²¿¶Ê¤«²Î¤ï¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡Ä¡Ä·ã¤·¤¤¶Ê¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¡×¤È¾Ð¤Ã¤Æ¡¢¤â¤¦°ìÅÙ¥¹¥¿¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¤òÂ¥¤·¤Æ¡¢·ý¤ò¿¶¤ê¾å¤²Êü¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡ÖFALL¡×¡£Æ¬¾å¤Î¥·¥ã¥ó¥Ç¥ê¥¢¤¬¥ê¥º¥à¤Ë¹ç¤ï¤»¤ÆÅÀÌÇ¤·¡¢Áó°æ¤¬¤¯¤ë¤¯¤ë¤È²ó¤Ã¤Æ¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¡£ÆÍ¤»É¤¹¤è¤¦¤Ê¥Ü¡¼¥«¥ë¤È±Ô¤¤¥®¥¿¡¼¤¬ÌÄ¤ê¶Á¤¡¢¥ª¡¼¥Ç¥£¥¨¥ó¥¹¤Î¡ÖHi¡ªHi¡ª¡×¤Î³Ý¤±À¼¤¬Â®ÅÙ¤òÁý¤·¤Æ¡¢Â³¤¯¡ÖÎí¡×¤Ç¤âßÚÎö¡£¥Ñ¥ï¥Õ¥ë¤Ê²ÎÀ¼¤Ë¥ª¡¼¥±¥¹¥È¥é¤ÎÁÔÂç¤Ê¥µ¥¦¥ó¥É¤¬Íí¤ß¹ç¤¤¡¢Âç¤¤¯ÃÆ¤±¤¿¡£
Â©¤òÃÆ¤Þ¤»¤¿Áó°æ¤¬¡¢¡Ö¤³¤³¤Ç¹ðÃÎ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¸À¤Ã¤Æ¡¢¡ÖÁó°ææÆÂÀ¡¢¥Ë¥å¡¼¥¢¥ë¥Ð¥à¤ÎÀ©ºî¤¬·èÄê¤·¤Þ¤·¤¿¡ª¡×¤ÈÈ¯É½¤·¡¢´¿À¼¤ËÊñ¤Þ¤ì¤ë¡£¤½¤·¤Æ¤³¤Î¥³¥ó¥µ¡¼¥È¤Ç¡Ö¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÎÁó°ææÆÂÀ¤¬°ì¤ÄËë¤òÊÄ¤¸¡¢¿·¾Ï¤¬»Ï¤Þ¤ëÍ½´¶¤¬¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¿·¤·¤¤Áó°ææÆÂÀ¤òÂ¸Ê¬¤ËÌ£¤ï¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¡¢¤½¤·¤Æ¸Â³¦¤òÄ¶¤¨¤ë¤è¤¦¤Ê¥¢¥ë¥Ð¥à¤Ë¤·¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÊúÉé¤ò½Ò¤Ù¤ë¤È¡¢¤µ¤é¤Ê¤ëÂç´¿À¼¤¬Èà¤òÊñ¤ó¤À¡£¤½¤·¤Æ¡Ö¿·¤·¤¤À¤³¦¤ØÏ¢¤ì¤Æ¹Ô¤¯ÁÛ¤¤¤È¡¢¼¡¤ÎÌóÂ«¤ò¹þ¤á¤¿²Î¤ò¡×¤È¹ð¤²¤Æ¡¢ºÇ¸å¤ËÆÏ¤±¤¿¤Î¤Ï1st¥·¥ó¥°¥ë¥Ê¥ó¥Ð¡¼¡ÖVirginal¡×¡£¡ÔVirginal ¤Ê¿´¤Î²Î¡¡¤³¤³¤«¤éËÍ¤é¤Ï»Ï¤Þ¤ë¡Õ¡£¤½¤Î¸ÀÍÕ¤Ï¡¢Èà¤¬¤³¤ì¤«¤é»Ï¤á¤ë¤È¤¤¤¦¡ÈÁó°ææÆÂÀ¤Î¿·¾Ï¡É¤Ø¤Î´üÂÔ¤Ë¡¢³Î¤«¤Ë·Ò¤¬¤ë1¶Ê¤À¤Ã¤¿¡£
¤µ¤é¤Ë18Æü¡¢Day2¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ç¤Ï¡¢¥Ë¥å¡¼¥¢¥ë¥Ð¥àÀ©ºî¤ËÂ³¤¤¤Æ¡¢º£Ç¯¤Î²Æ¤ËÂÔË¾¤Î¥é¥¤¥Ö¥Ä¥¢¡¼¤¬¹Ô¤ï¤ì¤ë¤³¤È¤âÈ¯É½¤Ë¡ª¥Ä¥¢¡¼¤Î³«ºÅ¤Ï2024Ç¯¤ËÅìÌ¾ºå¤ò½ä¤Ã¤¿¡ãÁó°ææÆÂÀ LIVE 2024 WONDER lab. DETONATOR¡ä°ÊÍè¡¢2Ç¯È¾¤Ö¤ê¡£º£²ó¡¢¿·¤·¤¤Èâ¤ò³«¤¤¤¿¥ª¡¼¥±¥¹¥È¥é¥³¥ó¥µ¡¼¥È¤Ç¤Î·Ð¸³¤¬¡¢¼¡¤Î¥Ä¥¢¡¼¤Î²»À¤³¦¤ÈÈà¼«¿È¤Ë¡¢¤É¤ó¤Ê¥±¥ß¥¹¥È¥ê¡¼¤òµ¯¤³¤¹¤Î¤«¡©¡¡Â³Êó¤ò³Ú¤·¤ß¤ËÂÔ¤È¤¦¡ª
¼èºà¡¦Ê¸¡ý°¤ÉôÈþ¹á
»£±Æ¡ý¾åÈÓºä°ì
¢£¥»¥Ã¥È¥ê¥¹¥È¡ãÁó°ææÆÂÀ LIVE Orchestra 2026 Moments¡ä
Day1¡¡2026Ç¯1·î17Æü(ÅÚ)³«¾ì15:00¡¿³«±é16:00¡¡
Day2¡¡2026Ç¯1·î17Æü(ÅÚ)³«¾ì14:00¡¿³«±é15:00
²ñ¾ì¡§Î©Àî¥¹¥Æ¡¼¥¸¥¬¡¼¥Ç¥ó
¢£2026Ç¯1·î17Æü(ÅÚ)¸ø±é
Overture
M1¡¡flower
M2¡¡ÀäÀ¤¥¹¥¿¡¼¥²¥¤¥È
M3¡¡¥¤¥Î¥»¥ó¥È
M4¡¡Key to My Heart
M5¡¡Endless Song
M6¡¡spilt memories
M7¡¡Harmony
M8¡¡I am
M9¡¡Stay With Me!!
M10 ¤º¤Ã¤È¡Ä
M11 éµ
M12 Eclipse
M13 give me ♡ me
M14 Alright
M15 ·¯¤Î¤È¤Ê¤ê¤Ç
¥¢¥ó¥³¡¼¥ë
M16 FALL
M17 Îí
M18 Virginal
¢£2026Ç¯1·î18Æü(Æü)¸ø±é
Overture
M1¡¡°¥±´
M2¡¡ÀäÀ¤¥¹¥¿¡¼¥²¥¤¥È
M3¡¡¥¤¥Î¥»¥ó¥È
M4¡¡Key to My Heart
M5¡¡Endless Song
M6¡¡spilt memories
M7¡¡8th HEAVEN
M8¡¡I am
M9¡¡Tone
M10 ¤º¤Ã¤È¡Ä
M11 éµ
M12 BAD END
M13 give me ♡ me
M14 Alright
M15 ·¯¤Î¤È¤Ê¤ê¤Ç
¥¢¥ó¥³¡¼¥ë
M16 TRANS-WINTER¡ÁÅß¤Î¤à¤³¤¦Â¦¡Á
M17 Îí
M18 Virginal
¢£È¯É½¤´¤È
¡¦¥Ë¥å¡¼¥¢¥ë¥Ð¥àÀ©ºî·èÄê
¡¦2026Ç¯²Æ¡¢¥é¥¤¥Ö¥Ä¥¢¡¼³«ºÅ·èÄê
¡¦¡ÖÁó°ææÆÂÀ LIVE Orchestra 2026 Moments¡×CS ¥Û¡¼¥à¥É¥é¥Þ¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Ë¤ÆÊüÁ÷·èÄê
¥Û¡¼¥à¥É¥é¥Þ¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë Áó°ææÆÂÀ¥»¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¥Ú¡¼¥¸
https://www.homedrama-ch.com/special/aoishouta
◾️¥Ç¥¸¥¿¥ë¥·¥ó¥°¥ë¡ÖEndless You¡×
2026Ç¯1·î7Æü¡Ê¿å¡ËÇÛ¿®¥ê¥ê¡¼¥¹
ÇÛ¿®¡§https://shouta-aoi.lnk.to/endlessyou
¢¨TV¥¢¥Ë¥á¡ÖºÇ¿ä¤·¤ÎµÁ·»¤ò°¦¤Ç¤ë¤¿¤á¡¢Ä¹À¸¤¤·¤Þ¤¹¡ª¡×¥¨¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¥Æ¡¼¥Þ
