わんちゃんは、大切に育ててくれた飼い主さんのことを大好きになってしまうもの。そんな飼い主さんが他の相手を可愛がっていたら、わんちゃんはいったいどのような反応を見せるのでしょうか？その答えが撮影された瞬間が再生回数160万回を突破。投稿には「想像以上に嫉妬がすぎる（笑）」「素直で可愛いなぁ」という声が寄せられることとなりました。

【動画：犬の前で『ぬいぐるみ』を可愛がってみた結果…全力で『阻止』しようとする光景】

ぬいぐるみを可愛がる飼い主さんを見かけたガッシュくん

大好きな飼い主さんが他の相手を可愛がっていたら、わんちゃんはいったいどのような反応をするのでしょうか？その光景が投稿されたのは、TikTokアカウントの『ミニシュナのガッシュくん』。ある日、ミニチュアシュナウザーのガッシュくんの飼い主さんは、先輩から大きな犬のぬいぐるみをプレゼントしてもらったのだそう。そこで飼い主さんは、ガッシュくんの前でぬいぐるみを可愛がるイタズラをしてみることに。

飼い主さんがリビングでぬいぐるみを可愛がっていると、トコトコと飼い主さんのところへやってきたガッシュくん。そこで飼い主さんが見知らぬ相手を可愛がっているところを目撃したガッシュくんは、思わず立ち止まってしまったそう。そしてこの後、とても可愛い"ヤキモチ"の光景を見せてくれることとなったのでした。

飼い主さんからぬいぐるみを引き離し…

飼い主さんが自分以外の相手を可愛がっているところを目撃してしまったガッシュくん。すると、ガッシュくんはいても立ってもいられず、飼い主さんとぬいぐるみの間に体をねじ込んできたのだとか！

そして、飼い主さんがかまっていたぬいぐるみに体当たり。ぬいぐるみは飼い主さんの手元から離れて吹き飛んでいったといいます。

猛アピールする姿にキュン♡

そうして飼い主さんからぬいぐるみを遠ざけたガッシュくん。しかし、飼い主さんはすぐにぬいぐるみを拾い、再びぬいぐるみに声をかけ始めたそう。すると、一度飼い主さんから離れたガッシュくんも飼い主さんのところへ戻ってきて、飼い主さんの腕の中で暴れ始めたそう。そのヤキモチっぷりに、なんだかキュンとしてしまいます。

しかし、依然として飼い主さんはぬいぐるみに夢中。すると、ガッシュくんは「ママにはボクがいるでしょ！」というように、飼い主さんのお顔に熱烈なキスを始めたのだとか！こんなに情熱的なアピールをされては、飼い主さんもガッシュくんをかまわずにはいられません。

大好きな飼い主さんを取られまいと奮闘するガッシュくんの姿に、こちらまでにやけてしまいそうです。

投稿には、「しょっぱなの登場シーンから笑ってしまったｗ」「犬の嫉妬ってかわいいｗ」「すーんごく可愛いです♡」と絶賛の声が寄せられることに。

TikTokアカウント『ミニシュナのガッシュくん』では、そんな飼い主さん大好きなガッシュくんの魅力がたくさん投稿されていますよ。

ガッシュくん、飼い主さん、この度はご協力いただき誠にありがとうございました！

写真・動画提供：TikTokアカウント「ミニシュナのガッシュくん」さま

執筆：伊藤悠

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。