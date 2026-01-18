犬の飼い主が絶対やってはいけない『最悪な行為』５選

飼い主の行動１つで愛犬を悲しませ、信頼を失ってしまうかもしれません。ここでは、犬の飼い主が絶対にやってはいけない『最悪な行為』を紹介します。

1.「かまって」を無視し続ける

愛犬からの「かまって」「甘えたい」というアピールを無視し続けていると、「どうせ飼い主さんはわかってくれない」「飼い主さんは自分のことが好きじゃないんだ」と期待されなくなります。

次第に信頼関係は薄れていき、表情がなくなったり反応がなくなったり、犬によっては問題行動を起こすことで飼い主の気を引こうとするようになることも。

2.思い通りにならないからと体罰を加える

吠えたり家具を噛んだり、しつけが思うようにいかなかったり……犬を飼っていると、思い通りにいかないことは多々起きます。

しかし、思い通りにならないからと叩いたり蹴ったりと暴力行為に及ぶことは、相手が犬であっても絶対にしてはいけません。

昔は体罰（しつけ）と称して叩いて思い通りに行動させる人が多くいましたが、これは単なる恐怖支配です。信頼関係が崩れ、愛犬があなたに怯えるようになってしまうので、絶対にやめましょう。恐怖心が攻撃に変わる場合もあります。

3.必要以上に大声で怒鳴り散らす

暴力を振るっていないけれど、大声で怒鳴り散らして愛犬を威圧する行為も体罰と同様、犬を恐怖で支配する行動です。

飼い主に大声で怒鳴られると「怖い」「嫌われたかも」という心理が強く働き、なぜ怒られたのかは理解できないまま、飼い主に恐怖心を抱いてしまいます。信頼関係にも影を落としてしまうので、必要以上に大声で怒鳴り散らすことは避けてください。

感情的なしつけは、犬にとってなぜ怒っているのかを理解することが難しい場合もあり、規則性がわからず、信頼関係が破綻してしまうこともあります。しつける場合は冷静に対処するよう心がけましょう。

4.必要なお世話をせずに放置する

犬を飼う上で、犬が過ごす環境を清潔に維持することや食事管理、必要な運動、身体を健康に保つためのお手入れなど、さまざまな基本のお世話が必要になります。

しかし、この基本的なお世話すらせずに放置する行為は、ネグレクトに該当し、愛犬の心身を脅かす行動です。信頼関係が失われるだけでなく、愛犬の命すら危険に晒す行為なので、忙しい飼い主でも基本的なお世話やコミュニケーションは怠らないでください。

5.犬の習性を無視してちょっかいを出す

ネグレクトや体罰といった行動はしていなくとも、飼い主の何気ない接し方が愛犬との信頼関係を脅かすこともあります。

例えば、愛犬が眠っていたり食事をしていたりと無防備な状態で、驚かせるような行動やちょっかいを出す行為は、犬に強いストレスを与えかねません。こうした行為を続けていると、飼い主にネガティブな感情を抱くようになり、信頼関係を損ねてしまいます。

愛犬と正しい信頼関係を築くためには、犬の習性や本能を理解して、ストレスになりうる行動は控えるべきでしょう。

信頼関係が失われたときに愛犬がみせるサイン

飼い主への信頼関係が失われたとき、犬はどのようなサインをみせるのでしょうか。

飼い主の近くへ来ない 飼い主の呼びかけに反応しない 近づくと威嚇する 近づくと怯えるような反応を見せる 無防備な姿を見せなくなる 目が合うと視線を逸らす

上記のような変化が現れたら、愛犬から飼い主に対して信頼度が低下しているサインです。早急に愛犬との接し方を見直し、信頼回復に努めましょう。

愛犬との信頼関係を回復する方法は？

一度失ってしまった愛犬からの信頼を回復するのは、容易ではありません。一度信頼が崩れてしまった場合、信頼を取り戻すには長い年月が必要になるでしょう。

それを踏まえて、根気強く愛犬からの信頼を回復するための行動をとり続けることが求められます。

優しい表情を意識して積極的にアイコンタクトを送る 感情的に叱らずに黙々と後片付けをする 犬のボディランゲージを理解し、いち早く気持ちを汲み取り行動する 無理に近づいたり触れたりせず、まずは近い距離で過ごす 1つ1つのお世話を丁寧に行う おやつや食事を優しく声をかけながら与える 名前を呼びながら積極的に褒める（「かわいいね」「いい子だね」など）

まずは上記の接し方を意識してみてください。愛犬が飼い主と近い距離で過ごすことに慣れてきたら、少しずつ触れたり撫でたり遊んだりとスキンシップを増やしていきましょう。

愛犬に「飼い主さんと一緒にいると、やっぱり楽しい！」「嬉しいことがたくさん起こる」「安心する」と再び思ってもらうことが大事です。

まとめ

いかがでしたか。紹介したような行動は、愛犬の心を傷つけ、苦しめてしまいます。飼い主として絶対に避けて、愛犬が「一緒にいて楽しい」「一緒にいて安心できる」と思えるような接し方を心がけましょう。

(獣医師監修：葛野莉奈)