ほろよいムード漂うあざと顔に♡ 【おうちデート】にぴったりな「ほてりチークメイク」って？

冬のデートは、それぞれのシーンにあわせたメイクを選ぶのがメロい♡ そこで今回は、おうちデートにぴったりな「ほてりチークメイク」の方法をご紹介します。ほっこりとした雰囲気でありながら、盛れるポイントも計算されたメイクのHow toを、ぜひチェックしてみてくださいね。

ほてりチークがかもし出す色っぽアンニュイ Situation：おうちデート キャンドルでも焚いて、まったりと語らうひととき―。そんな日は、いつものおうちデートをちょっと特別にするメイクで。 暖色系のダウンライトでも血色が浮き立つ、青みマシマシなほろよいチークがカギ。ナチュラルに見えて、実はこっそり涙袋だけは完璧に仕込んだのも計画のうち♡ ツインニット 24,200円／アプワイザー・リッシェ

使用するコスメはこちら！ Key Items 【A】コンプレクション フェイス カラー 02 4,950円／SUQQU（1/23発売）

▶白み系コットンピンクのリキッドチークは、コントロールカラー的にも使える。 【B】ルナソル カラーリングブリーズ 03 4,840円（セット価格）／カネボウ化粧品

▶青み全開の可憐で華やかなラベンダー。 Others 【C】シャドウパレット 35 4,180円／デイジーク

▶バレエコアをテーマにしたコレクションから、スイートで繊細なピンクを集めたアイパレ。 【D】ザ ジェル アイライナー 103 3,300円／ADDICTION BEAUTY（1/9限定発売）

▶ブラウンライナーで締めすぎず、ほどよい抜け感をプラス。 【E】アフターグロー センシュアルシャイン リップスティック 211 4,730円／NARS JAPAN

▶透け感のあるつややかなピンクベージュですっぴんリップをアプデしたかのような仕上がり。

メイク手順 How to チーク Aを指にとり、ほおの高め＆横長に広くなじませて、鼻根付近にもつける。Bをブラシにとり先ほどのAに重ねるように上から下にジグザグに動かしつけて、鼻根にもオン。 How to アイシャドウ C-1を上まぶたの二重幅より狭めに、C-2を下まぶた全体になじませる。C-3を下まぶたのきわに入れて深みを出す。C-2＆4を混ぜて影色をつくり、涙袋ラインを引く。 How to アイライン Dで上まぶたのきわを埋める。 How to リップ Eを唇全体にさらっとつける。

完成♡ あどけなさのなかに小技を仕込んだあざとフェイスの完成！ピンク色に染まったほおが、守りたくなる女のコ感を引き立ててくれる♡ 撮影／花盛友里（モデル）、林真奈（静物）ヘア＆メイク／福岡玲衣（W）スタイリング／城田望（KIND）モデル／中村里帆

中村里帆

Ray編集部 エディター 佐々木麗