◇WTTスターコンテンダー ドーハ(13日〜18日、カタール)

女子シングルスでは18日までに準決勝が行われ、日本勢では佐藤瞳選手(世界ランキング29位)が決勝に進出。自身初の「WTTスターコンテンダー」優勝に王手をかけています。

佐藤選手は3回戦で中国の左のエース・蒯曼選手(同4位)を3対0のストレートで撃破。さらに準々決勝でも韓国のキム・ナヨン選手(同26位)をまたもストレート勝ちで破るなど快進撃を見せています。

この勢いのまま挑んだ準決勝でも、格上の同20位アドリアナ・ディアス選手(プエルトリコ)に1ゲームも与えず勝利。ここまで全4試合でストレート勝ちと、圧巻の成績で決勝まで駒を進めました。

また反対の山では、大藤沙月選手(同14位)がマカオの朱雨玲選手(同5位)に惜しくも敗れベスト4で敗退。過去1勝3敗と分の悪い相手をフルゲームまで追い込むも最終第5ゲームで10対12と競り負け、今季WTT初優勝とはなりませんでした。

日本勢同士の決勝とはならなかったものの、佐藤選手は優勝をかけて朱選手と激突。2018年に韓国・仁川で行われたワールドツアー・グランドファイナルズ以来、約8年ぶりの再戦で勝利を奪い、「WTTスターコンテンダー」初優勝となるでしょうか。

＜女子シングルス 準決勝＞

◆佐藤瞳 3-0 アドリアナ・ディアス

(11-8/11-5/11-5)

◆大藤沙月 2-3 朱雨玲(6-11/11-5/12-10/4-11/10-12)