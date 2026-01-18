各部に手を加えよりスタイリッシュに

トヨタグループの創設者である豊田佐吉の生誕100年を記念し、1967年にトヨタのショーファードリブンとして誕生した「センチュリー」。

2018年6月には3代目となるセダンが登場し、2023年9月には新たにSUVタイプがラインアップに加わりました。

【画像】超カッコイイ！ これがトヨタ新型「センチュリー“クーペ”CG」です！ 画像で見る（45枚）

そして2025年10月、センチュリーがトヨタの最上位ブランドになることが発表されると同時に、コンセプトモデルとしてクーペモデルが「ジャパンモビリティショー（JMS）2025」にて公開されました。

JMS2025で世界初公開となったセンチュリークーペは、クーペでありながらショーファーカーとしての役割も果たせるよう、独特な室内レイアウトが採用されています。

運転席側には前後2名分のシートが備わる一方、助手席側には前後に大きくスライド可能なシートが1脚のみという、変則的な3人乗りとなっているのが特徴です。

助手席側のドアは、フロント側が前方にスライドする観音開きタイプが採用されました。これにより、オーナーはショーファーカーとして使用する際は助手席に座り、週末などには自らステアリングを握って走りを楽しむこともできるクルマとされています。

しかし、走りも楽しめるクーペというキャラクターに対して、公開されたコンセプトモデルは、どちらかといえばセンチュリーSUVにも通じる腰高なスタイルでした。

そんな中、Instagramを中心にカーデザインとレンダリングを手がけるデジタルクリエイターのkelsonikが、このコンセプトモデルをよりクーペらしいフォルムに仕上げた画像を投稿しています。

kelsonikは、まずクルマ全体のフォルムを低く修正し、よりクーペらしいローフォルムを実現。足元にはセンチュリーセダンが装着しているものを彷彿とさせる大径ホイールを装着しています。

さらに、SUVらしさを感じさせていたドア下のクラッティングのような要素をなくしてスマートな印象とし、観音開きドアを一般的なドアに置き換えることで、クーペとしてのスタイルを一層強調しました。

デザイン上の大きなポイントとして、コンセプトモデルではボディと同色だったリアウインドウ部分をガラスに変更している点も挙げられます。これにより、フロントガラスからグラスルーフ、そしてリアウインドウまでが一体的につながり、視覚的にルーフが低く見える効果を生み出しています。

同CGに対し、ネット上では、「こっちの方が圧倒的にスタイリッシュ」「優雅さと迫力が両立している」「ベントレーやロールス・ロイスのクーペにも引けを取らないオーラがある」といった称賛の声のほか、トヨタの本気を感じる」「日本独自の最高級ブランドとしてレクサスとは違う路線で進化してほしい」といった期待を寄せるコメントも見受けられました。

一方、「センチュリーにスポーティさやクーペスタイルは求めていない」「鳳凰のエンブレムの重みが薄れる」といった、ブランドの象徴性が変わることへの抵抗感を示す声も見受けられました。

センチュリークーペ自体は現時点ではまだコンセプトモデルの段階ですが、実際に市販される際には、このレンダリングのようにスタイリッシュなクーペとなることを期待する人も多いかもしれません。