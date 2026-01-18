【ポテト食べ尽くし系！？】ドン引き…！目の前でむさぼり食われる娘のポテト＜第1話＞#4コマ母道場
子どもの健康は、やはり気になるものですよね。食生活についても、なるべくヘルシーなものを食べてほしいと願う親心はよくわかります。しかし、どれだけ親が気を配っても、現実はなかなか思い通りにいかないもの。みなさんは、そんなときどう折り合いをつけていますか？ 今回は、子どもの食生活を引き締めたいママと、フライドポテトが大好きな子どものお話です。
第1話 食べ尽くされたフライドポテト【ミチルの気持ち】
【編集部コメント】
こんな小さな子がダイエットという時点ですでに驚きなのですが、さらにその子が娘のフライドポテトを食べ尽くしてしまうなんて……！ 衝撃の瞬間を目の当たりにし、ただただ呆然とするしかないお母さん。厳しい食事制限をさせられて、ガマンできずに食欲が爆発してしまったのでしょうか？ 一心不乱にフライドポテトを食べる姿に、ただごとではないと少し不安を感じます。そもそもこんな幼い子に対して、なぜダイエットをさせようと思ったのでしょうか？ 見たところ、ピリピリした親子関係というわけでもなさそうですし……。さまざまなモヤモヤや疑問が、次から次へと湧いてきてしまいます。
原案・ママスタ 脚本・大島さくら 編集・石井弥沙
