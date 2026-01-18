¡Ö¤³¤Î»ÐËå¡¢±Ê±ó¤Ë¿ä¤»¤ë¤ï¡×¾åÇòÀÐË¨²»à»ÐËå¥×¥ê¥¯¥éá¸ø³«¤Ë¡Ö¤Ê¤ó¤ÈÈù¾Ð¤Þ¤·¤¤¡×¡Ö¥¨¥â¤¹¤®¤ë¡Ä¡ª¡×
ÃÆ´Ý´Ú¹ñ¹Ô¤¤Ç»Ð¤ÎÉñÂæ¤Ø
¡¡½÷Í¥¤Î¾åÇòÀÐË¨²Î(¼¯»ùÅç¸©½Ð¿È)¤¬¸ø¼°X¤Ç¡¢»Ð¤Î¾åÇòÀÐË¨²»(Æ±)¤È¤Îà»ÐËå2¥·¥ç¥Ã¥Èá¤òÈäÏª¤·ÏÃÂê¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡¡Ö»Ð¾å¤Î¡ØÀé¤ÈÀé¿Ò¤Î¿À±£¤·¡Ù´Ú¹ñ¸ø±é¤ò¤ß¤Ë¡¢ÃÆ´Ý¤Ç´Ú¹ñ¤Ø¹Ô¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡ª¡×¤ÈÊó¹ð¡£
¡¡¡Ö³¤¤ò¤³¤¨¤Æ¤¢¤é¤æ¤ë¹ñ¤ò¤á¤°¤ê¡¢³ÆÃÏ¤ÎÇ®¤ò¤á¤¤¤¤¤Ã¤Ñ¤¤µÛ¤¤¹þ¤ó¤ÀÀé¿Ò¤Ï¡¢¤¹¤µ¤Þ¤¸¤¤¥Ñ¥ï¡¼¤òÊü¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È´¶ÁÛ¤ò¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
¡¡¡Ö¤½¤·¤Æ¸ø±é¤Î¹ç´Ö¤Ë¡¢»Ð¤È´Ú¹ñ¤Ç¤Î¤¿¤Î¤·¤¤¤Ò¤È¤È¤¤â²á¤´¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£´Ú¹ñ¤Î¥×¥ê¥¯¥é¤Ã¤Æ¤³¤ó¤Ê¤Ë¿Ê²½¤·¤Æ¤ë¤ó¤Ç¤¹¤Í?!10¿ôÇ¯¤Ö¤ê¤Ë»Ð¤È¥×¥ê¥¯¥é¤·¤Æ¡¢¤¿¤Î¤·¤«¤Ã¤¿¡£¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡×¤È¡¢¤Ä¤«¤Î´Ö¤Î»ÐËå¤Î»þ´Ö¤ò²á¤´¤·¤¿ÍÍ»Ò¤ò¼Ì¿¿¤Ç¸ø³«¤·¤¿¡£¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¡ÖË¨²Î¤Á¤ã¤ó¤ÎÀé¤ÈÀé¿Ò¡¢´¶ÁÛ¥¨¥â¤¹¤®¤ë¡Ä¡ª¡×¡ÖÆÉ¤ó¤Ç¤ë¤³¤Ã¤Á¤Þ¤Ç¶»¤¬¤¤å¤Ã¤Æ¤Ê¤Ã¤¿¡Ä¡×¡Ö¤Ê¤ó¤È¡¢Èù¾Ð¤Þ¤·¤¤¡×¡Ö¤Á¤ã¤ó¤È»ÐËå¤·¤Æ¤ÆÂº¤¡×¡Öµ×¡¹¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¤Ë¾×·â¡×¡Ö¤½¤Î¥×¥ê¥¯¥é¤¯¤À¤µ¤¤!¡×¡Ö°¦¤ª¤·¤¤»ÐËå¤À¡×¡Ö»Ð¤ÏÀÑ¶ËÅª¤ËÅê¹Æ¤·¤Ê¤¤¤Ç¤¢¤í¤¦¥×¥ê¥¯¥é¤òËå¤¬½Ð¤¹¤È¤³¤¬¤¤¤¤¤è¤Í¡×¡Ö¤³¤Î»ÐËåŽ¤±Ê±ó¤Ë¿ä¤»¤ë¤ï¡×¤Ê¤ÉÂç¤¤ÊÈ¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£