西武の仲田慶介内野手（26）が18日、今季目標に100試合出場を掲げた。新天地での1年目は自己最多の60試合に出場も「終わってみたらもっとやれたなと。悔しさが大きい」とさらなる出場機会を求めて地元福岡で自主トレに励んでいる。

打撃練習で取り組んでいるのが「少ないチャンスをものにする打法」だ。昨季は先発出場22試合に対し、途中出場は38試合。だからこそ、代打や守備固めで回ってきた1打席で確実に結果を残すために、練習から「絶対に打ち損じしない」と言い聞かせ、一球一球に集中して臨んでいる。

仲田は2024年限りでソフトバンクを戦力外となったものの、同年オフに西武と育成契約を結び、25年3月に再び支配下選手に返り咲いた。新天地での1年目は24試合の出場に終わったソフトバンク時代から大きく出場機会を増やしたが「どこのチームでも、やっぱり打てなきゃ出られない」と強く実感した。

その中で、ソフトバンク時代に小久保裕紀監督から受けた助言が今も心の支えとなっている。「（ソフトバンクの）2軍監督時代に『プロで生きていくために自分の役割を作りなさい』と言っていただいた。その言葉のおかげでこの形ができた。感謝している」。投手、捕手を除く全ポジションを守れ、さらに両打ちというプロ野球の世界でも価値ある存在として、さらなる飛躍を目指す。

「まずは100試合（出場）。スタメン（の試合）が来たときは絶対に結果を出す」。背番号00を背負う男は、今年も闘志満々だ。