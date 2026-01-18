¡Ö1Ç¯À¸¤Ë¤âÉé¤±¤Æ¤¤¤ë¡£¤µ¤¹¤¬¤À¤Ê¡×ÄáÀîÀµÌé¤Ï¤Þ¤µ¤«¤Î¶è´Ö34°Ì¡¡¹õÅÄÄ«Æü¤éÀÄ³ØÂç¸åÇÚ¤ËÃ¦Ë¹¡¡Àã¿«¤ØÉÁ¤¯ÂçÌÜÉ¸¤âÈäÏª¡ÚÁ´¹ñÅÔÆ»ÉÜ¸©ÂÐ¹³ÃË»Ò±ØÅÁ¡Û
¡¡¢¡Âè31²óÁ´¹ñÅÔÆ»ÉÜ¸©ÂÐ¹³ÃË»Ò±ØÅÁ¡Ê18Æü¡¢¹Åç»Ô¡¦Ê¿ÏÂµÇ°¸ø±àÁ°È¯Ãå¡¢7¶è´Ö48¡¦0¥¥í¡Ë
¡¡19°Ì¤Î·§ËÜ¤Ï¡¢3¶è¡Ê8¡¦5¥¥í¡Ë¤ÎÄáÀîÀµÌé¡ÊGMO¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥È¥°¥ë¡¼¥×¡Ë¡á¶å½£³Ø±¡¹â½Ð¿È¡á¤¬¶è´Ö34°Ì¤Ë½ª¤ï¤Ã¤¿¡£
¡Ú³Æ¶è´Ö¤Î¾å°ÌÀ®ÀÓ¡õ¶è´Ö¾Þ¤Ï¤³¤Á¤é¡Û
¡Ú¶å½£¡¦²ÆìÀª¤ÎÁí¹çÀ®ÀÓ¤Ï¤³¤Á¤é¡Û
¡¡Âç²ñÄ¾Á°¤Ë¤«¤«¤Ã¤¿°ßÄ²±ê¤Î±Æ¶Á¤ÇÄ´À°ÉÔÂ¤â¤¢¤ê¡¢¤¿¤¹¤¤ò¼õ¤±¤¿9°Ì¤«¤é17°Ì¤Ë½ç°Ì¤òÍî¤È¤·¤¿¡£²ù¤·¤¤Áö¤ê¤Ë¡ÖµîÇ¯¤ß¤¿¤¤¤ËÁ´°÷È´¤¯¥¤¥á¡¼¥¸¤¬¤Ç¤¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢4¡¢5¥¥í¤ò²á¤®¤Æ¤«¤é»ß¤Þ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤ê¡¢¡ÖÍèÇ¯¥ê¥Ù¥ó¥¸¤·¤¿¤¤¡×¤Î´¬¤ÊÖ¤·¤òÀÀ¤Ã¤¿¡£
¡¡3¶è¤Ç¤Ï²¬»³¤Î¹õÅÄÄ«Æü¤äºë¶Ì¤Î±§ÅÄÀî½ÖÌð¡¢ÏÂ²Î»³¤Î¾åÌî»³·ý»ÖÏ¯¤Ê¤ÉÀÄ³ØÂç¤Î¸åÇÚ¤âÂ¿¤¯Áö¤Ã¤¿¡£¤«¤Ä¤ÆÈ¢º¬Ï©¤Ç¹¥Áö¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¿ÄáÀî¤â¡ÖÁ°¤Ë¹õÅÄÄ«Æü¤È±§ÅÄÀî½ÖÌð¤¬¤¤¤¿¤ó¤Ç¡¢¤½¤³¤Þ¤ÇÄÉ¤¤¤Ä¤¤¤Æ°ì½ï¤ËÁö¤ê¤¿¤«¤Ã¤¿¤Ê¡¢¤È»×¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡£¤Ê¤«¤Ê¤«ÂÎ¤¬Æ°¤«¤Ê¤¯¤Æ¡£1Ç¯À¸¤Î¾åÌî»³¤Ë¤â¥¿¥¤¥à¤ÇÉé¤±¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡£¤¤¤ä¤¢¡¢¤µ¤¹¤¬¤À¤Ê¡¢¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¤Í¡×¤È¶ì¾Ð¤¤¡£È¢º¬±ØÅÁ¤òÀ©¤·¤¿¸åÇÚ¤ÎÁö¤ê¤ËÃ¦Ë¹¤·¤¿¡£
¡¡¸µÆü¤ÎÁ´ÆüËÜ¼Â¶ÈÃÄÂÐ¹³±ØÅÁ¡Ê¥Ë¥å¡¼¥¤¥ä¡¼±ØÅÁ¡Ë¤Ç¡¢½éÍ¥¾¡¤Î¥´¡¼¥ë¥Æ¡¼¥×¤òÀÚ¤Ã¤¿¤¬¶è´Ö6°Ì¡£Ç¼ÆÀ¤Î¤¤¤«¤Ê¤¤·ë²Ì¤¬Â³¤¡Öº£Ç¯1Ç¯¤òÄÌ¤·¤Æ¼è¤êÊÖ¤·¤Þ¤¹¡£¥Ë¥å¡¼¥¤¥ä¡¼¡Ê±ØÅÁ¡Ë¤âÅÔÆ»ÉÜ¸©¡ÊÂÐ¹³ÃË»Ò±ØÅÁ¡Ë¤â¡¢¶è´Ö½ç°Ì6°Ì¤È34°Ì¡£º£¤Þ¤Ç¤ÎÎ¦¾å¿ÍÀ¸¤ÎÃæ¤Ç¤âºÇ°¤Ê¥¹¥¿¡¼¥È¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤³¤³¤«¤é¤É¤ó¤É¤ó¾å¤²¤Æ¤¤¤±¤ì¤Ð¡£ºÇ¹â¤Î1Ç¯¤Ë¤Ê¤ì¤Ð¤¤¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¡£¼¡Áö¤ÏÊÆ¹ñ¤Ç5000¥á¡¼¥È¥ë¤Î¥ì¡¼¥¹¤Ø¤Î½Ð¾ì¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤ª¤ê¡Ö¡Ê9·î³«Ëë¤Î¡Ë¥¢¥¸¥¢Âç²ñ¤È¡Ê5000¥á¡¼¥È¥ë¤ÇÆüËÜ¿Í½é¤È¤Ê¤ë¡Ë12Ê¬Âæ¤ÎÆüËÜµÏ¿¤òÌÜ»Ø¤·¤¿¤¤¡×¤È»×¤¤ÉÁ¤¤¤¿¡£¡Êµ´ÄÍ½ßÇµ²ð¡Ë