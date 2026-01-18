ニューストップ > 国内ニュース > 社会ニュース > 佐賀・吉野ケ里町で火災 石動の上石動公民館北北東272m付近 約1時… 佐賀・吉野ケ里町で火災 石動の上石動公民館北北東272m付近 約1時間後に鎮火（1月18日午後2時26分ごろ発生） 佐賀・吉野ケ里町で火災 石動の上石動公民館北北東272m付近 約1時間後に鎮火（1月18日午後2時26分ごろ発生） 2026年1月18日 19時38分 リンクをコピーする みんなの感想は？ 佐賀県防災メールによると、18日午後2時26分ごろ、吉野ヶ里町石動の上石動公民館北北東272m付近でその他火災が発生した。同3時24分に鎮火した。 西日本新聞 リンクをコピーする みんなの感想は？ 外部サイト 今では簡単に手に入る消防情報 「警戒出動」って何だ？ 佐賀・伊万里市で建物火災 立花町の立花市営住宅付近 約1時間20分後に鎮火（1月18日午前10時12分ごろ発生） 福岡・添田町で女子中学生が見知らぬ男からつきまとわれる JR西添田駅付近の道路上 関連情報（BiZ PAGE＋） 金属加工, マンション, 思いやり, 仏壇, 寺田屋, 静岡, ネジ, 徳島, イベント, 鎌倉