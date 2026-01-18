コメ不足に米価の高騰などコメをめぐり翻弄された2025年。26年に入ってもコメ価格の高止まりが続く一方で、民間の在庫量は増えているのが現状だ。JA新潟中央会の伊藤能徳会長は、新年の会見で、今後はコメの価格が下がっていくとの見通しを示した。





■「コメめぐり混沌とした1年」新米出回るも高値続く…

1月6日に会見を開いたJA新潟中央会の伊藤能徳会長。



冒頭で「令和7年はコメをめぐって非常に混沌とした。コメに始まり、コメに終わったという1年だった」と2025年を振り返った。





備蓄米の放出や作況指数の廃止など、コメに関して前例のないことが同時に起きた1年だったと感じたという。



そのコメについて、12月15日からの1週間に全国のスーパーで販売された5kgあたりの平均価格は4337円だった。



2週連続の値上がりとなり、11月24日の週以来に過去最高を更新している。



新米が出回ってもなお高値が続く状況に伊藤会長は「生産者、卸、精米業者、最終的には量販店、それぞれコストを計算しながらマージンをとっていると思うが、なかなか言いにくい部分もあるが、少し高いところにあると思う」と表情を曇らせた。

■民間の在庫量は増加「今後コメの価格下がっていく」

一方で、農林水産省によると、25年11月時点での民間の在庫量は、前年より70万トン多い、329万トンと増加している。

そのため伊藤会長は、市場の原理が働くなどして、今後コメの価格は下がっていくとの認識を示した。



「卸や集荷業者が決算時期を迎えると、少し安く出すのではないかという気がする。コメというのはそれほど長く高値が続くものではない。新しい年に入ったので、少しずつ価格は下がっていくと思う」

■“米価の暴落”懸念も「生産者に約束した価格守る」

しかし、在庫量については危機感を露わにした。



「26年6月末の在庫が、いわゆる適正在庫と言われている180万t～200万tを大幅に超え、国の予想では214万t～230万tほどとなっている」



過剰に在庫が増えれば、その分“米価の暴落”も懸念される。



しかし、伊藤会長は「令和7年産米については、生産者に約束した価格があるので、まずはそれをしっかり守りたい。暴落をさせないよう、最善の努力をしていく」と決意を新たにし、量販店や卸の協力をもらいながら、早期に販売が進むよう努力をしていくと話した。

■令和8年産のコメ価格は「需給状況を踏まえて検討」

そのうえで、集荷競争となって結果的に価格が上がった25年の状況も踏まえつつ、令和8年産のコメについては「需要に応じた生産を進める中で、マーケット全体の供給・需要の状況を踏まえて価格を検討していきたい。供給過剰になれば当然安くなるので、その点を十分に踏まえていく」と話した。





一方で「他産地・他県の動きも踏まえつつ、新潟米はトップブランドだから、それにふさわしい価格で生産者に提案し、意欲を持って取り組んでもらえるような価格を提示したい」と話した。



また、現在店頭に並んでいるコメは全国的に品種ごとの価格差が小さくなっているとしていて、令和8年産については消費者が選べるよう、多収性品種などについは価格を抑えて提供したいとの方針も示した。