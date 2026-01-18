元宮崎県知事の東国原英夫氏が１８日放送のテレビ朝日系「ビートたけしのＴＶタックル」（日曜・正午）に出演。２３日に開かれる通常国会早期での解散の意向を示した高市早苗首相の思惑について言及した。

高市首相が、このタイミングでの解散に踏み切ることについて共演のエッセイスト・阿川佐和子さんが「一応、国民に、さあ、どうだ！っていうのを見せて、徹底的な安定というか信任を得た上の方がいろんな経済政策がやりやすくなるってことはあるんですか？」と聞くと、「維新と連立を組んだじゃないですか。これも信を問うてないんですよ、実を言うと。今回の１２２兆円の予算。これも信を問うてないんですよね」と話し出した東国原氏。

「国民の承諾を得てないじゃないですか」と続けたところで阿川さんが「永田町で勝手にやったこと…」と口にすると東国原氏は「ここら辺を、（衆院選で）信を問うということにするんでしょうね」とコメント。

「（解散の）タイミング的にはうまいなあと思います。タイミング的にはここしかない」と高市首相の解散の意向について、私見を述べていた。