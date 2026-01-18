野球日本代表 侍ジャパンは1月16日、公式Xを更新。WBCに出場する新たな11名のメンバーを発表し、ネットで大きな盛り上がりを見せている。

【画像】西武・栗山巧、42歳の最新ヘアに「いやもう男前すぎて」 サイド刈り上げ×黒コーデの”激渋”姿に「最高すぎ」の声殺到

今回発表されたのは、阪神の佐藤輝明（26）、坂本誠志郎（32）、森下翔太（25）をはじめ、ソフトバンクの牧原大成（33）、近藤健介（32）、周東佑京（29）、松本裕樹（29）といった実力者たち。ほかにも、前回大会出場の牧秀悟（27）、源田壮亮（32）や、WBC初出場の若月健矢（30）が選出された。なかでも大きな注目を集めたのは、現在FAとなっている菅野智之（36）だ。

すでに、メジャー組からは、大谷翔平（31）や菊池雄星（34）の参戦が決定しており、残る11名の枠についてもファンの予想合戦が白熱している。



なお、最終の公式選手のロースターは、2月6日（日本時間）に発表される予定だ。

【画像】新たな11人の選手を発表（画像は侍ジャパン公式Xより引用）

この投稿には、Xユーザーから「サトテル～！」「近藤さん！！」「うきゃぁぁあぁぁああぁ 牧原大成と松本裕樹選ばれてるやん」「由伸呼べたら、またオリバッテリー 見られるのエモすぎんよぉ～^q^」「由伸、出ないのかな？」「現時点で中日の選手は選ばれず」といったコメントが続々と寄せられた。



また、異例の招集となったFA中の菅野について、「菅野きたー！」「無職とまで言わないけど、無所属の侍ジャパン選出の例は余り聞かない」といった驚きの声も寄せられている。