ロサンゼルス・ドジャースの大谷翔平（31）が公式アンバサダーを務めるオーディオブランド「Beats」は1月16日、公式Instagramを更新。動画を公開し、ファンの間で大きな話題を呼んでいる。

【画像】 大谷翔平、はかま姿で日本刀振るJAL新CM 「めためたにカッケェ～」「絶対前世は剣豪だな」と反響

「何刀流でもいける予感しかない」というコメントと共に投稿された動画は、野球以外のスポーツについて質問を受ける大谷の様子をおさめたもの。パフォーマンスが発揮できると思うスポーツについて、流ちょうな英語で回答していく大谷。しかし、最後の質問には、「GYMNASTICSってなに？ 体操？」と思わず日本語を交えつつ、お茶目なリアクションを見せる一幕も。



大谷が回答したランキングの1位は水泳、2位ゴルフ、3位アメフト、4位体操、5位はサッカーという結果になった。

同ブランドは、「We personally think Shohei would make a fantastic wide receiver」と、大谷がアメフト選手なら、ワイドレシーバーとして素晴らしい活躍をするだろう、と称賛の言葉をつづっている。

【画像】アメフト選手になった大谷翔平（画像はBeats公式Instagramより引用）

この投稿には、国内外のInstagramユーザーから「このシリーズ、大谷選手の素が垣間見れて面白い」「雰囲気かわったねー いい感じ」「かっこよ！！！」「水泳なら即金メダルだよね」「どのスポーツでも日本代表選手になってるよね」「野球より緊張してる笑」といったコメントが続々とが寄せられている。