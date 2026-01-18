【町田】黒田監督の提案で選手権Vをサプライズ祝福！黄金ルーキーは緊張＆笑み「このチームでも最高の景色を。それを作りたくて来た」
J１のFC町田ゼルビアが、黒田剛監督の提案で徳村楓大をサプライズで祝福した。
新戦力の徳村は、今冬に神村学園で高校サッカー選手権制覇を達成。チャンピオンとして沖縄キャンプに合流したなか、チームメイトとスタッフが勢揃いする一室に入ると、クラッカーでの盛大な歓迎を受けた。
緊張と笑みが混じったような表情の黄金ルーキーは、「このように盛大に祝っていただいてありがとうございます。選手権優勝という良い形をチームに報告して、合流できることを大変嬉しく思います」と挨拶。そして再び優勝を果たすべく、こう意気込みを示した。
「高校年代では日本一という最高の景色を見れました。このチームでも最高の景色を見に来ましたし、それを自分が作りたくてこのチームに来ました。今日からよろしくお願いします」
６万人が入った国立で最高の景色を目にした徳村は、プロでも頂点に辿り着けるか。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】まず黒田監督がレクチャー。サプライズ決行の一部始終
新戦力の徳村は、今冬に神村学園で高校サッカー選手権制覇を達成。チャンピオンとして沖縄キャンプに合流したなか、チームメイトとスタッフが勢揃いする一室に入ると、クラッカーでの盛大な歓迎を受けた。
緊張と笑みが混じったような表情の黄金ルーキーは、「このように盛大に祝っていただいてありがとうございます。選手権優勝という良い形をチームに報告して、合流できることを大変嬉しく思います」と挨拶。そして再び優勝を果たすべく、こう意気込みを示した。
「高校年代では日本一という最高の景色を見れました。このチームでも最高の景色を見に来ましたし、それを自分が作りたくてこのチームに来ました。今日からよろしくお願いします」
６万人が入った国立で最高の景色を目にした徳村は、プロでも頂点に辿り着けるか。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】まず黒田監督がレクチャー。サプライズ決行の一部始終