「すごい奴だ」「いい補強だった」ドイツデビュー戦で“偉業”！昨年日本代表入りの23歳MFに現地驚嘆！「彼はどこにでもいた」「来てくれて本当に嬉しい」
昨年のE−１選出権で日本代表デビューを飾った23歳が、新天地でいきなり鮮烈なインパクトを残した。
今冬に田中聡が加入したデュッセルドルフは現地１月16日に開催されたブンデスリーガ２部の第18節でビーレフェルトとホームで対戦。１−０で勝利を収めた。
この一戦で先発し、新天地デビューを飾った田中は３−５−２のアンカーで奮闘。上々の初陣を飾った。
翌17日には、クラブ公式が発表したマン・オブ・ザ・マッチにも選出。初戦での偉業達成に、ファンからは次のような声が寄せられた。
「最高のパフォーマンスだ」
「彼が来てくれて本当に嬉しい」
「いい補強だった」
「すごい奴だ」
「よくやった」
「彼はどこにでもいた」
「（MOMは）当然だ。素晴らしいデビューだった。最初の交代で誰もがスタンディングオベーションを受けるわけではない」
今後の活躍を予感させる、好スタートとなった。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】これぞ田中聡！ 奪う、すぐ切り替えて、ビシッと鋭い縦パス！
