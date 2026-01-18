Snow Manがドームツアー最終公演内でWアンコールを生配信！さらに新曲「STARS」をサプライズ初披露

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

Snow Manが1月18日に京セラドーム大阪で行われたドームツアー最終公演内で、YouTube生配信「Snow Man Dome Tour 2025-2026 ON -大阪公演- ちょっとだけ生配信」を実施した。

■生配信で新曲を世界初解禁！ファンも現地とネットで大熱狂

アンコールを終えた後、YouTubeでの生配信開始とともにライブのダブルアンコールでSnow Manがステージに再び登場。そして新曲「STARS」を2月2日(月)0:00に配信リリースすることを発表し、さらに同楽曲をサプライズで初披露。YouTubeの最大同時接続数は59万人を超え、大きな盛り上がりを見せた。

この曲はTBS系スポーツ2026のテーマ曲となっており、TBSで中継される『ミラノ・コルティナ2026冬季オリンピック』（2月6日～22日）でも使用される。

メンバーの渡辺翔太は、本楽曲を「皆さんや選手の方々の背中を押せるような一曲」と語った。

