新たな船で航海に乗り出した一行は、開拓以来の夢、隣の島への上陸に向け漕ぎ出していた。

「進行方向に2つ島が見えます！」「右側のデカい方を目指そう！」目標はDASH島の南西、およそ12kmの島。果たして、辿り着けるのか！？

港跡を出て300m。「船首を目指す島の方向に振りたい」舵取り役は、船作りほぼ全ての工程に携わり、1級小型船舶操縦士免許も持つシンタロー。

行きたい方向にパドルを入れて抵抗をうめば、「向き変わってる！」

方角が定まったら「野郎ども帆を張れ〜！」

この日は風速2m。扇風機の弱風レベルの穏やかな風だが「速い！速い！」風を上手く捉えればグングンと進む。

「完全にDASH島出ましたよ！」「ディーノ号じゃ絶対無理」

漕ぎと若干の風で島影から離れ、未知の航海へ！だが、出航から40分で「まだ目標の島まで10分の1もいってないそうだ…」進んだのは1.1kmほど。隣の島まで10km以上。

日没を考えれば、タイムリミットは5時間。そこで、船の師匠・長嶺さんから「パドルを(海面の)前に刺して背中で引っ張る」「入れた瞬間0.5秒くらい強い力で漕いで！」

体全体を使って漕げば、長丁場の航海でも体力を保つことができる。

55歳城島も、ふた回り以上離れた若手スタッフを鼓舞するように漕ぎ続け、出航からおよそ1時間。時速7kmのペースで現在3.5km地点。

「若干風出てきたな」この貴重な風を上手く捉えるため、城島は帆の操作に専念。「風が右前から吹いてる」「追い風ではないので(帆への風の)入り方が違う」

帆船の帆は主に縦型と横型の2種類。以前の船、ディーノ号は帆柱が帆の中央にある横帆。

後ろからの追い風に強く、よく進むが、横からの風に弱く、向かい風では進めない。

一方、新たな船の帆はヨットなどと同じ縦帆。帆柱が帆の片側に寄っているため、風向きによって帆の向きを変えられ、後ろからの風はもちろん、横からの風でも、帆にはらませることで、飛行機の翼のように揚力を生み出して前方向にも進める。

「右から風吹いてる」この時は、進行方向に対して横からの風。つまり、上手く横風を帆にはらませれば、前へと進める。「今、帆の力で5割以上走ってる！」

出航から1時間22分で、半分近くまでの距離。しかし、ここで、ある問題が。「島と島の延長線上より(風に押されて)左に寄ってる」

DASH島から離れることで、島陰で遮られていた風が四方から吹き込み、まっすぐ進んでいるように感じていたが、船は最短ルートより左側に流されている状態。

そこで重要なのが舵取り。「出航した位置とゴールを線で結んで」

「奥の島の山の1番高いところに(船首を)合わせる」風に流されることを計算し、進路を目的の島のやや右へ。

さらに、「(アウトリガー)沈んでるよ！」「舵効かないんだけど」「帆を緩めて調整」曲がりたい方向と帆が受ける風が噛み合っていないと船の向きを変えられないことも。

と！「いい風きてる」この日、一番の風。城島即座に帆を調整し、「角度キープ！」「よっしゃ漕ぎましょう！」チャンスとばかりに、舵のシンタローも漕ぎに加わる。

隣の島まで残り半分を切る地点。ここで、「今度は風が左前から吹いてる」海の状況は刻一刻と変化。「さっきと逆で右に流されないように」「小さい方の島に船首を向けて」

城島の帆、シンタローの舵取り、若手スタッフの漕ぎ、息の合った操船で船はぐんぐん進み、残り3kmの地点。だがここで、「風が止んできたな…」果たして、日没までに間に合うか？

そして、もう一つ大航海と並行して進めていた長期に渡る夢の計画が。「めっちゃサトウキビ順調。これで黒糖ができたら菓子パンできるね」

これまでDASH島では、海水から塩を、島の植物を元に味噌を手作りしてきたが、14年目にして初の“砂糖製造計画"。

沖縄や鹿児島など温暖な地域で主に栽培されるサトウキビ。茎に蓄えられた糖分が砂糖の原料に。ここから砂糖を作りだせれば、島の食生活に革命が！

そこで、造船計画でサバニを学びに沖縄へ訪れた際、作業場近くのサトウキビ畑をお手伝い。その苗を少し分けてもらっていた。

それを昨年3月、島の畑に。すると2か月ほどで、腰丈ほどに成長したが、場所によって成長に大きな差が。「日照時間(の差)なのかな？」

常夏の沖縄では6m以上にもなるサトウキビ。冬の収穫に向け、夏の間にどれだけ日差しを浴びられるかが勝負。

植えてから4か月。背丈はおよそ2mに。ここから夏の成長期を前に、城島「湿度を保って肥料にもなるから」腐葉土で覆うことによって、雑草の繁殖抑制と土の乾燥防止を。

そして、迎えた成長期。「えらい伸びてるやん」去年の異常な暑さと日差しが、サトウキビにとっては最適な環境となり、城島の身長をゆうに超え、およそ4mと急成長！

そして、11月。苗を植えてから244日。「こんな巨大なもの育つんですね！」森に囲まれた無人島の畑でも、たくましくおよそ5mまで成長。

「霜降りる前に収穫した方がええかもね」それは、福島DASH村での経験から。寒さに弱い常夏の作物。霜が降りれば、腐りやすくなる。

とはいえ、肝心要は茎の中。果たして、糖分を蓄えているのか？「甘めえっ！砂糖の味しますよ！糖度高いと思う」後で調べたところ、糖度はメロンに匹敵する16度。

沖縄のサトウキビには若干及ばなかったが、砂糖にするには十分な出来！これを砂糖へかえるべく、まずはサトウキビの茎を絞る。その糖分を豊富に含むジュースが砂糖の原料に。

「サトウキビ置いたら木の重さでプレスしていく」それは、倒木を利用し手早く作った、巨大な圧搾機。「よく(汁)出てる！最高やと思う」「あっま！これ戦いが起きますよ」

畑1面分、およそ40kgのサトウキビから全部で6リットル。これを砂糖、そして島では味わうことのない極上スイーツにかえるため、料理上手の男・郄地を呼んでいた。

まずは、「塩みたいに煮詰めないとですもんね」サトウキビの汁から灰汁や不純物を取り除きながら、じっくり煮て水分を飛ばすことで、純度を高めていく。

「ベッコウあめ作ってる時みたいな、粘り気のある泡」焦げ付く前に火から上げなければならないが、そのタイミングを見極める技が。

「水の中に垂らして、溶けない状態ならOK」「固まった！すげー」ここからはスピード勝負。手間取れば水飴状態のまま固まってしまう。

冷める前に素早くかき混ぜることで成分が次第に結合。砂糖の状態になるが「固い…粘度がもうキャラメル」そして、混ぜ続けること6分。

「さっきまでの液体が粉に！」その量2リットルからわずか110gの貴重な砂糖。「甘いんやけどコクと旨み」開拓14年目で、初の調味料「黒糖」をその手に！

そして、城島、兼ねてからの野望が。「このマザイを改良できないかなと思って」それは、毎年収穫している大麦で作った、古代ギリシャのパン・マザイ。

しかし、この大麦、江戸時代から伝わる麺にしてみるも、未だ一度も美味しく味わえていない。

そこで、料理男子・郄地の知恵を。「麦の香りはいい。甘さを足して食感を無くしたい」

作るのは、「これでパンケーキって贅沢やね」まずは、「(大麦粉と)粘りが出る(ユリネの)片栗粉、あとさっきとった砂糖で」

生地を焼き始めておよそ4分。「ちょっとポツポツしてきましたね」その合図でひっくり返すと、「すごいパンケーキだ！」「これは島の歴史を変えるぞ」

仕上げに黒糖を水で溶いた黒蜜で甘みを足したサボテンソースを。これはDASH島に自生するウチワサボテンの実。この甘酸っぱい味をソースにできないかと郄地が目をつけていた。

「ふわふわっていうよりもっちり感が強い」「小麦粉と違ってワイルドな感じ。噛みごたえあるけどヘルシー」と、城島いつもの癖で茂茶を。「甘いものに苦味。ブラックコーヒー的な」

「うわ、まず！(パンケーキ)うま！」「砂糖って大事やね…」「また作りましょう！」

そして、隣の島を目指す大航海は、残り3km。その島の全貌が少しずつ明らかに。「向こうの島の海岸は砂じゃない！」

さらに、「黒い影ない？」「洞窟？人いるのかな？」残り少ない体力を振り絞り、一気に漕ぐ！と、「サル！サル！サル2匹」「俺らの貿易相手」「この島の住人ですよ」

そして、13年間、諦めず航海し続けてきた思いを胸に、ついに「上陸！」「きたー！お疲れー」航海距離およそ12km。3時間29分漕ぎ続け、隣の島へ！

調べたところ、この島も実は無人島。貿易は果たせなかったが、「また新たな開拓していきたいね」「まだ見える島がいっぱいある」まだ始まったばかり！初上陸達成！！