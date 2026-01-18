歌舞伎俳優の市川團十郎（48）の長男・市川新之助（12）が17日放送の日本テレビ系「成田屋に、ござりまする。」（後3・00）で、今後の夢について語る場面があった。

昨年3月の12歳の誕生日パーティーでは、團十郎が約2年間に渡る襲名披露興行が無事に終わったことに触れ、「勸玄がちゃんとやれることをやってくれたから良かったんじゃないですか。後は楽しく、中学に入って恋をするっていう次のテーマに…」とジョークを交えて我が子の成長に言及。

すると新之助は「いや、僕多分ね、これ持論なんだけど、絶対中学・高校では恋はしないと思います」とまさかの宣言。「出ました〜！言いました！」と突っ込む父に、「多分大学生ぐらいですかね」と新之助。團十郎が「そう思ってるのは自分だけだって」と言うと姉の舞踊家で女優の市川ぼたんも「絶対好きな人できるって！」と笑った。

また、昨年9月に長野県木曽町で植樹プロジェクト「ABMORI」のイベントに参加した際には、今後について「留学したいです」と目標を口に。「とりあえず英語は勉強したくて、あと人脈を広げたくて。勉強したいことといえば世界の美しさとか…もっと広い世界を知りたいと思います」と真剣な眼差しで語った。

これを番組スタッフから聞いた團十郎は「行けばいいと思う」とうなずき、「明確な意思というものは人生にとって必要だから、失敗しようが後悔しようが、子供がやりたいことをやらせてあげられるようにするっていうのは今のフェーズに入った感じ」と話す。「そういう意識が、良い意味での自我が生まれてきたということは、それを実行させてあげられる力をどれだけ伸ばすかっていうのが俺の仕事」と父としての思いを明かした。